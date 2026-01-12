Алименты для бывшей жены — должен ли муж давать деньги в 2026 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Тема финансов в браке часто вызывает обсуждение. Особенно, когда речь идет о том, должен ли муж содержать жену, учитывая современную тенденцию к равному распределению обязанностей в семье.

О том, должен ли муж поддерживать деньгами бывшую жену в 2026 году, отмечается в 76 статье Семейного кодекса Украины.

Когда муж обязан поддерживать жену

Закон предусматривает финансовую помощь жене в таких ситуациях (ст. 84 Семейного кодекса):

во время беременности;

при уходе за ребенком до 3 лет (если муж — отец);

при уходе за ребенком с физическими или психическими недостатками до 6 лет (если муж — отец).

Это право распространяется независимо от того, работает жена или нет, и от ее финансового положения, при условии, что муж может оказывать помощь.

Право на содержание не распространяется на того, кто вел себя непорядочно в браке или стал нетрудоспособным из-за умышленного уголовного преступления, если это доказано судом.

Должен ли муж поддерживать деньгами бывшую жену

По украинскому законодательству муж и жена вместе несут ответственность за материальное обеспечение семьи. Это значит, что закон не обязывает одного из супругов финансово содержать другого. Но подобные условия можно прописать в брачном договоре.

Право на финансовую помощь возникает в определенных случаях. Так, согласно статье 75 Семейного кодекса, содержание (алименты) может получить тот из супругов, кто нетрудоспособен и нуждается в помощи, если другой способен ее предоставить. К нетрудоспособным относятся:

люди пенсионного возраста;

люди с инвалидностью I-III группы.

Помощь может понадобиться, если доходов супругов недостаточно для обеспечения минимального прожиточного уровня. Также право на содержание сохраняется, если один из супругов стал нетрудоспособным из-за противоправных действий другого.

