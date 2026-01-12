Видео
Україна
Алименты после развода — должен ли муж платить бывшей

Алименты после развода — должен ли муж платить бывшей

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:47
Алименты для бывшей жены — должен ли муж давать деньги в 2026 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Тема финансов в браке часто вызывает обсуждение. Особенно, когда речь идет о том, должен ли муж содержать жену, учитывая современную тенденцию к равному распределению обязанностей в семье.

О том, должен ли муж поддерживать деньгами бывшую жену в 2026 году, отмечается в 76 статье Семейного кодекса Украины.

Читайте также:

Когда муж обязан поддерживать жену

Закон предусматривает финансовую помощь жене в таких ситуациях (ст. 84 Семейного кодекса):

  • во время беременности;
  • при уходе за ребенком до 3 лет (если муж — отец);
  • при уходе за ребенком с физическими или психическими недостатками до 6 лет (если муж — отец).

Это право распространяется независимо от того, работает жена или нет, и от ее финансового положения, при условии, что муж может оказывать помощь.

Право на содержание не распространяется на того, кто вел себя непорядочно в браке или стал нетрудоспособным из-за умышленного уголовного преступления, если это доказано судом.

Должен ли муж поддерживать деньгами бывшую жену

По украинскому законодательству муж и жена вместе несут ответственность за материальное обеспечение семьи. Это значит, что закон не обязывает одного из супругов финансово содержать другого. Но подобные условия можно прописать в брачном договоре.

Право на финансовую помощь возникает в определенных случаях. Так, согласно статье 75 Семейного кодекса, содержание (алименты) может получить тот из супругов, кто нетрудоспособен и нуждается в помощи, если другой способен ее предоставить. К нетрудоспособным относятся:

  • люди пенсионного возраста;
  • люди с инвалидностью I-III группы.

Помощь может понадобиться, если доходов супругов недостаточно для обеспечения минимального прожиточного уровня. Также право на содержание сохраняется, если один из супругов стал нетрудоспособным из-за противоправных действий другого.

Ранее мы писали, что граждане Украины могут свободно пользоваться своим имуществом - продавать, дарить или передавать по наследству. Однако даже оформление дарственной требует определенных затрат.

Также мы рассказывали, что имущество, приобретенное супругами во время брака, обычно считается их общей собственностью, даже если один из супругов не имел дохода. Однако при разводе имущество делится не всегда поровну.

деньги алименты финансы помощь жена
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
