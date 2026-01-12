Аліменти для колишньої дружини — чи повинен чоловік давати гроші у 2026 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Тема фінансів у шлюбі часто викликає обговорення. Особливо, коли йдеться про те, чи має чоловік утримувати дружину, враховуючи сучасну тенденцію до рівного розподілу обов’язків у сім’ї.

Про те, чи повинен чоловік підтримувати грошима колишню дружину у 2026 році, зазначається у 76 статті Сімейного кодексу України.

Коли чоловік зобов’язаний підтримувати дружину

Закон передбачає фінансову допомогу дружині у таких ситуаціях (ст. 84 Сімейного кодексу):

під час вагітності;

при догляді за дитиною до 3 років (якщо чоловік — батько);

при догляді за дитиною з фізичними або психічними вадами до 6 років (якщо чоловік — батько).

Це право поширюється незалежно від того, працює дружина чи ні, і від її фінансового становища, за умови, що чоловік може надавати допомогу.

Право на утримання не поширюється на того, хто поводився непорядно у шлюбі або став непрацездатним через умисний кримінальний злочин, якщо це доведено судом.

Чи повинен чоловік підтримувати грошима колишню дружину

За українським законодавством чоловік і дружина разом несуть відповідальність за матеріальне забезпечення сім’ї. Це означає, що закон не зобов’язує одного з подружжя фінансово утримувати іншого. Але подібні умови можна прописати у шлюбному договорі.

Право на фінансову допомогу виникає у певних випадках. Так, згідно зі статтею 75 Сімейного кодексу, утримання (аліменти) може отримати той з подружжя, хто непрацездатний і потребує допомоги, якщо інший здатний її надати. До непрацездатних належать:

люди пенсійного віку;

люди з інвалідністю I–III групи.

Допомога може знадобитися, якщо доходів подружжя недостатньо для забезпечення мінімального прожиткового рівня. Також право на утримання зберігається, якщо один із подружжя став непрацездатним через протиправні дії іншого.

