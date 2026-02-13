Брачный договор — какие вопросы можно решить и что запрещено включать в документ

Вопрос имущества и не только — о чем можно договориться в брачном контракте
Многие украинцы перед заключением брака задумываются над прагматичным подходом к супружеским отношениям. Статистика показывает, что количество брачных договоров ежегодно растет. То есть наши граждане отходят от стереотипного мнения, что закрепление прав на юридическом уровне — это недоверие к партнеру.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что можно определить брачным договором, ссылаясь на Министерство юстиции Украины.
Какие вопросы решает брачный договор
Благодаря этому документу молодожены или супруги могут прийти к согласию по различным вопросам, связанным с имуществом. Стандартное правило Семейного кодекса гласит: приобретенное в браке автоматически делится поровну между бывшими мужем и женой. Именно эту норму, которая на практике многими считается несправедливой, можно обойти.
С помощью брачного контракта можно решить такие вопросы и установить правила:
- все имущество, нажитое во время супружеских отношений, является собственностью человека, на которого оно оформлено;
- разделение между бывшими недвижимого имущества, транспортных средств или бизнеса в случае развода;
- размер и сроки расхода алиментов (при условии нарушения средства взыскиваются через исполнительную надпись нотариуса, а не суд);
- порядок пользования жильем или права проживания родственников.
Этот перечень неполный, его можно расширять. Все зависит от предусмотрительности супругов и желания установить справедливые имущественные права друг для друга. В то же время некоторые вопросы брачный договор решить не в состоянии, поскольку есть прямой законодательный запрет.
Что нельзя включать в брачный договор
Документ не может на юридическом уровне регулировать личные отношения между партнерами, например, устанавливать обязанности по верности, ведению домашнего хозяйства, количеству поездок к родственникам или регулярности полового контакта.
Другие запреты включают уменьшение прав детей и чрезмерное финансовое преимущество одного партнера над другим. Если договор ставит мужа или жену в "чрезвычайно невыгодное материальное положение", его могут признать недействительным в судебном порядке.
Чтобы внести изменения в текст документа или расторгнуть его, необходимо взаимное согласие супругов. Не допускается одностороннее вмешательство, отказ от выполнения прописанных условий и т.д. Действительным считается только тот брачный договор, который содержит нотариальное удостоверение.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, имущество считается личной собственностью, если было приобретено до брака, получено в дар или наследство. После развода бывший партнер теряет право пользования жильем/автомобилем.
Также мы писали, что имущество, купленное в браке, по общему правилу делится пополам независимо от оформленных документов. Однако наследство, дарение и приватизация остаются личной собственностью.
