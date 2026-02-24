Наследство в 2026 году — кто получит имущество, приобретенное в браке

Видео
Совместное имущество супругов — как делится и кто унаследует в 2026 году

Дата публикации 24 февраля 2026 11:25
Для многих украинцев вопрос наследства возникает в сложные моменты жизни. После смерти родственника часто возникают конфликты между наследниками или трудности с оформлением имущества.

О том, кто унаследует имущество приобретенное в браке в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Читайте также:

Очереди наследников — кто может получить имущество в 2026 году

Если завещания нет, имущество получают родственники умершего в соответствии с установленной очередностью. Она регулируется 86 главой Гражданского кодекса Украины и предусматривает 5 очередей наследников:

  1. Первой очередью являются дети (включая усыновленных и тех, кто родился после смерти родителей), супруги, которые выжили, и родители умершего.
  2. Если таких наследников нет или они отказались от наследства, право переходит ко второй очереди — родных братьев и сестер и бабушки и дедушки с обеих сторон.
  3. Третья очередь включает родных дядей и теть.
  4. Четвертая — люди, которые не являются родственниками, но проживали с наследодателем пять лет и более.
  5. Пятая очередь охватывает других родственников до шестой степени родства и иждивенцев, которые не входили в состав семьи.

Следующая очередь получает наследство только, если нет наследников предыдущей очереди или они отказались от имущества.

Кто унаследует имущество, приобретенное во время брака

Имущество, купленное супругами в браке, обычно является общей собственностью. Каждый из супругов имеет половину.

"В контексте наследования это работает так: если один из супругов умирает, сначала выделяется его половина в общем имуществе. Только эта часть передается наследникам — по закону или по завещанию. Другая половина остается в собственности второго супруга и не входит в наследство", — пояснил Олег Козляк.

Он также добавил, что это правило действует и для имущества, приобретенного для детей или семьи. Поэтому важно сохранять документы о покупке, чтобы нотариус мог четко определить состав имущества.

"В случае смерти родителей дети относятся к первой очереди наследования, поэтому имеют равные права на имущество. Если детей несколько, доли делятся поровну, если завещание не устанавливает иное", — отмечает юрист.

Если имущество оформлено на одного из родителей, но приобретено в браке, второй из супругов получает свою долю как совладелец, а дети — долю умершего отца или матери.

Ранее мы писали, что в некоторых украинских семьях бывает, что ребенок не является биологическим для одного из супругов. После смерти мачехи или отчима часто возникает вопрос: имеет ли пасынок или падчерица право на наследство.

Также мы рассказывали, что многие украинцы перед браком обдумывают практические вопросы в отношениях. Ежегодно растет количество брачных договоров, что показывает: люди все меньше считают юридическое оформление прав признаком недоверия к партнеру.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
