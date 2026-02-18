Наследство от не кровных родственников — как пасынку или падчерице получить имущество в 2026 году

Девушка подписывает документ. Фото: Pexels

В некоторых украинских семьях случается ситуация, когда ребенок не является биологическим для одного из супругов. В таких случаях, после смерти мачехи или отчима часто возникает вопрос, может ли пасынок или падчерица получить наследство.

О том, могут ли получить наследство пасынок или падчерица и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как пасынку или падчерице получить наследство в 2026 году

Если завещания нет и отсутствуют другие наследники, человек может обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону.

Согласно статье 1264 Гражданского кодекса Украины, пасынок или падчерица могут быть наследниками четвертой очереди. Это возможно при двух условиях:

Если они проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до его смерти. Если наследники первой, второй и третьей очередей отсутствуют или не приняли наследство.

В случае отказа нотариуса в оформлении наследства из-за отсутствия доказательств семейных отношений, необходимо обращаться в суд. При этом следует просить не о признании наследства, а об установлении факта совместного проживания одной семьей.

Как доказать совместное проживание с мачехой или отчимом

Суд рассматривает такие дела с учетом трех основных обстоятельств:

вели ли стороны совместный быт;

было ли фактическое совместное проживание;

существовали ли между ними взаимные права и обязанности.

Согласно 3 статье Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются не только родственники, но и лица, которые реально жили вместе и вели совместное хозяйство. Важен не формальный статус, а реальные отношения. Для подтверждения этого могут понадобиться доказательства:

совместные расходы;

совместные фотографии;

уход в случае болезни;

участие в ремонте жилья;

показания соседей или знакомых.

Все это поможет доказать в суде, что между пасынком (падчерицей) и наследодателем существовали настоящие семейные отношения.

Ранее мы писали, что согласно Гражданскому кодексу Украины, существуют права и обязанности, которые тесно связаны с лицом и прекращаются после его смерти. Это значит, что не все может перейти по наследству.

Также мы рассказывали, что завещание позволяет человеку заранее решить, кому достанется его имущество. Некоторые составляют несколько таких документов, из-за чего возникает вопрос, какой из них имеет юридическую силу.