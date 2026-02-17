Наследство в 2026 году — действительно ли первое завещание, если их несколько

Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Завещание дает возможность человеку заранее определить одно или нескольких лиц, которые получат имущество после его смерти. Несмотря на это, многие граждане до сих пор откладывают оформление документа, считая, что до этого вопроса еще не время. Бывает и наоборот — когда человек составляет несколько документов. В таких случаях возникает вопрос: какой из них будет действительным.

О том, действительно ли первое завещание, если человек составил несколько таких документов, рассказывают Новини.LIVE с отсылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Какое завещание действительно, если человек оставил несколько таких документов

Завещание можно составлять по любым причинам — для финансовой защиты семьи, контроля над разделом имущества или во избежание возможных споров между родственниками. В жизни бывают ситуации, когда человек оформляет несколько завещаний. В таком случае юридическую силу имеет последний документ.

Согласно статье 1254 Гражданского кодекса Украины, завещатель имеет право в любой момент:

отменить предыдущее завещание;

внести в него изменения;

составить новое завещание.

Каждое последующее завещание автоматически аннулирует предыдущее — полностью или в той части, где есть разногласия. Старые версии документа при этом не восстанавливаются.

Почему не стоит медлить с оформлением завещания

Специалисты советуют оформлять завещание заблаговременно, независимо от возраста. Среди основных преимуществ такого подхода можно выделить:

избежание конфликтов между наследниками;

уменьшение риска юридических проблем для семьи;

возможность самостоятельно решить, кому и что перейдет по наследству;

право установить дополнительные условия относительно пользования имуществом или защиты интересов детей.

"Правильное юридическое планирование — включая составление завещания — позволяет защитить интересы семьи и обеспечить порядок в вопросах, которые часто становятся сложными и эмоциональными", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн отметил юрист Олег Козляк.

Поскольку завещание можно менять неограниченное количество раз, оно всегда будет соответствовать актуальным жизненным обстоятельствам и желаниям человека.

