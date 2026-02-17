Спадщина у 2026 році — чи дійсний перший заповіт, якщо їх декілька

Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Заповіт дає можливість людині заздалегідь визначити одну або кількох осіб, які отримають майно після її смерті. Попри це, багато громадян і досі відкладають оформлення документа, вважаючи, що до цього питання ще не час. Буває і навпаки — коли людина складає кілька документів. В таких випадках виникає питання: який з них буде дійсним.

Про те, чи дійсний перший заповіт, якщо людина склала декілька таких документів, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Який заповіт дійсний, якщо людина залишила кілька таких документів

Заповіт можна складати з будь-яких причин — для фінансового захисту родини, контролю над поділом майна або щоб уникнути можливих суперечок між родичами. У житті бувають ситуації, коли людина оформлює кілька заповітів. У такому разі юридичну силу має останній документ.

Згідно зі статтею 1254 Цивільного кодексу України, заповідач має право в будь-який момент:

скасувати попередній заповіт;

внести до нього зміни;

скласти новий заповіт.

Кожен наступний заповіт автоматично анулює попередній — повністю або в тій частині, де є розбіжності. Старі версії документа при цьому не відновлюються.

Чому не варто зволікати з оформленням заповіту

Фахівці радять оформлювати заповіт завчасно, незалежно від віку. Серед основних переваг такого підходу можна виділити:

уникнення конфліктів між спадкоємцями;

зменшення ризику юридичних проблем для родини;

можливість самостійно вирішити, кому і що перейде у спадок;

право встановити додаткові умови щодо користування майном або захисту інтересів дітей.

"Правильне юридичне планування — включно зі складанням заповіту — дозволяє захистити інтереси родини та забезпечити порядок у питаннях, що часто стають складними та емоційними", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн зазначив юрист Олег Козляк.

Оскільки заповіт можна змінювати необмежену кількість разів, він завжди буде відповідати актуальним життєвим обставинам і бажанням людини.

