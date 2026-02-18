Спадщина від не кровних родичів — як пасинку чи падчерці отримати майно у 2026 році

Дівчина підписує документ. Фото: Pexels

У деяких українських родинах трапляється ситуація, коли дитина не є біологічною для одного з подружжя. В таких випадках, після смерті мачухи або вітчима часто виникає питання, чи може пасинок або падчерка отримати спадщину.

Як пасинку чи падчерці отримати спадщину у 2026 році

Якщо заповіту немає і відсутні інші спадкоємці, людина може звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини за законом.

Згідно зі статтею 1264 Цивільного кодексу України, пасинок або падчерка можуть бути спадкоємцями четвертої черги. Це можливо за двох умов:

Якщо вони проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до його смерті. Якщо спадкоємці першої, другої та третьої черг відсутні або не прийняли спадщину.

У разі відмови нотаріуса в оформленні спадщини через відсутність доказів сімейних відносин, необхідно звертатися до суду. При цьому слід просити не про визнання спадщини, а про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю.

Як довести спільне проживання з мачухою або вітчимом

Суд розглядає такі справи з урахуванням трьох основних обставин:

чи вели сторони спільний побут;

чи було фактичне спільне проживання;

чи існували між ними взаємні права та обов’язки.

Згідно з 3 статтею Сімейного кодексу України, членами сім’ї не лише родичів, а й осіб, які реально мешкали разом і вели спільне господарство. Важливий не формальний статус, а реальні стосунки. Для підтвердження цього можуть знадобитися докази:

спільні витрати;

спільні фотографії;

догляд у разі хвороби;

участь у ремонті житла;

свідчення сусідів або знайомих.

Усе це допоможе довести в суді, що між пасинком (падчеркою) та спадкодавцем існували справжні сімейні відносини.

