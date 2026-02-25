Відео
Україна
Головна Економіка Спадщину продали без відома власника — чи можна повернути майно через суд

Спадщину продали без відома власника — чи можна повернути майно через суд

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 16:10
Чи можна повернути у власність незаконно продану спадщину — позиція суду
Суд ухвалює рішення. Фото: Pexels

Рівненський апеляційний суд підтвердив право власності на спадкове майно, яке раніше вибуло з володіння законної власниці через незаконний продаж. Колегія суддів скасувала рішення місцевого суду та відмовила у позові про скасування державної реєстрації майна.

Про те, чи можна повернути незаконно продану спадщину, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Справа №556/1090/24 стосувалася позову, у якому апелянтка просила скасувати рішення місцевого суду та підтвердити своє право на спадкове майно. Суд встановив, що майно вибуло з її володіння внаслідок незаконних дій інших осіб.

Після перевірки матеріалів справи та заслуховування учасників судового розгляду апеляційна колегія задовольнила скаргу відповідачки.

У ході розгляду з’ясувалося, що позивач придбав будинок, надвірні будівлі та земельну ділянку, а після цього проводив у них поліпшення. Водночас відповідачка подала позов проти брата, який незаконно продав її спадкове майно. 

Яке рішення ухвалив апеляційний суд

Місцевий суд частково задовольнив позов, скасувавши свідоцтва про право на спадщину та договори купівлі-продажу, але у частині витребування майна з чужого володіння відмовив. Апеляційний суд скасував цю частину рішення та задовольнив вимоги власниці.

Суд також пояснив, що спірні об’єкти, зведені позивачем (сарай, альтанка, дровітня) — є частиною спадкового майна і не створюють нового окремого об’єкта нерухомості.

Водночас добросовісний набувач має право на компенсацію витрат, якщо зроблені поліпшення не можна відокремити від майна без шкоди.

Таким чином, право власності на житловий будинок, надвірні будівлі та земельну ділянку офіційно зареєстровано за законною власницею. Позицію Рівненського апеляційного суду підтверджують постанови Верховного Суду, а тому її залишили без змін як законну та обґрунтовану.

Раніше ми писали, що після смерті близької людини нерідко виникають суперечки між родичами або складнощі з оформленням спадкового майна. Особливо заплутані ситуації, коли нерухомість чи інші цінності були придбані під час шлюбу.

Також ми розповідали, що дарування — це зручний спосіб безплатно передати квартиру, будинок чи землю іншій особі. Найчастіше ним користуються родичі. У 2026 році цей варіант залишається поширеним, але передбачає свої умови, витрати та можливі ризики.

суд документи спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
