Можно ли вернуть в собственность незаконно проданное наследство — позиция суда

Ровенский апелляционный суд подтвердил право собственности на наследственное имущество, которое ранее выбыло из владения законной владелицы из-за незаконной продажи. Коллегия судей отменила решение местного суда и отказала в иске об отмене государственной регистрации имущества.

О том, можно ли вернуть незаконно проданное наследство, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Как наследство продали без ведома его владелицы

Дело №556/1090/24 касалось иска, в котором апеллянтка просила отменить решение местного суда и подтвердить свое право на наследственное имущество. Суд установил, что имущество выбыло из ее владения в результате незаконных действий других лиц.

После проверки материалов дела и заслушивания участников судебного разбирательства апелляционная коллегия удовлетворила жалобу ответчицы.

В ходе рассмотрения выяснилось, что истец приобрел дом, надворные постройки и земельный участок, а после этого проводил в них улучшения. В то же время ответчица подала иск против брата, который незаконно продал ее наследственное имущество.

Какое решение принял апелляционный суд

Местный суд частично удовлетворил иск, отменив свидетельства о праве на наследство и договоры купли-продажи, но в части истребования имущества из чужого владения отказал. Апелляционный суд отменил эту часть решения и удовлетворил требования владелицы.

Суд также пояснил, что спорные объекты, возведенные истцом (сарай, беседка, дровяник) — являются частью наследственного имущества и не создают нового отдельного объекта недвижимости.

В то же время добросовестный приобретатель имеет право на компенсацию расходов, если сделанные улучшения нельзя отделить от имущества без ущерба.

Таким образом, право собственности на жилой дом, надворные постройки и земельный участок официально зарегистрировано за законной владелицей. Позицию Ровенского апелляционного суда подтверждают постановления Верховного Суда, а потому ее оставили без изменений как законную и обоснованную.

