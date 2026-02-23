Дарственная для родственников и посторонних лиц — сколько придется заплатить в 2026 году

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Дарственная — это простой способ бесплатно передать имущество, квартиру, дом или земельный участок другому человеку. Чаще всего договор дарения выбирают ближайшие родственники. В 2026 году такая процедура остается популярной, но имеет свои правила, расходы и риски.

О том, сколько стоит оформить договор дарения в 2026 году и чем рискуют стороны подписывая такой документ, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое договор дарения и как его оформить в 2026 году

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения — это документ, по которому один человек безвозмездно передает имущество другому. То есть одаряемый ничего не платит и ничем не обязан в ответ.

Имущество может перейти в собственность сразу после подписания или позже — при определенных условиях (например, после бракосочетания). Такой договор обязательно оформляется письменно и заверяется нотариусом.

Важно помнить, что недвижимость подаренная одному из супругов, не считается совместной собственностью.

Как происходит оформление договора дарения

Оформить дарственную можно только через нотариуса — по месту регистрации сторон или по месту расположения недвижимости. Для этого обычно необходимо подготовить следующие документы:

оценку недвижимости;

документ о праве собственности;

справку о зарегистрированных лицах;

разрешение органов опеки (если есть дети);

согласие мужа или жены (если имущество приобретено в браке).

При этом требуется личное присутствие дарителя и одариваемого. После подписания нотариус вносит данные в реестр, и право собственности переходит новому владельцу.

Сколько стоит оформить дарственную в 2026 году

По данным агентства недвижимости Маяк, стоимость зависит от того, кому именно дарят имущество. Для близких родственников (родители, дети, супруги и т.д.) налоги не уплачиваются, а основные расходы обычно не превышают 10 тыс. грн (кроме госпошлины, которая составляет 1% от стоимости имущества) и включают:

оценка имущества — от 1000 грн;

услуги нотариуса — от 4500 грн;

регистрация договора — около 2500 грн.

Если имущество передают сторонним лицам, придется уплатить 5% налога и 5% военного сбора. В случае передачи иностранцу налог составляет 18% плюс 5% военного сбора.

Какие риски может скрывать договор дарения

Несмотря на простоту, дарение имеет определенные риски. Люди иногда путают его с договором пожизненного содержания и ожидают помощи после передачи имущества. Но если это не прописано, никто ничего не должен.

"Даритель может в суде доказывать, что его обманули, что он надеялся, в обмен на дарственную, получить пожизненное содержание. Однако лицо, которому подарили имущество, не обязано это делать", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил управляющий партнер юридической фирмы VIDAR Станислав Борис.

Также дарение иногда используют вместо купли-продажи, чтобы избежать налогов. В таком случае продавец рискует остаться без денег, а сделку могут признать недействительной.

Ранее мы писали, что в Украине часто заключают договоры дарения имущества между родственниками. В то же время юристы объясняют, что в законе нет понятия "аннулирование дарственной" — расторгнуть договор можно только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Также мы рассказывали, что пожилые люди, которые не могут сами заботиться о себе, иногда вынуждены искать помощь у посторонних лиц. Иногда это приводит к подписанию соглашений, по которым "помощники" становятся владельцами жилья, а сами люди рискуют остаться без крыши над головой. Однако таких ситуаций реально избежать, заключив договор пожизненного содержания.