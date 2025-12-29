Отмена дарственной — в каких случаях украинцы могут вернуть свое имущество

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

В Украине родственники часто заключают договор дарения недвижимости или иного имущества. Однако юристы отмечают, что понятие "аннулирование дарственной" в законодательстве не существует, а отменить такой договор можно только в четко определенных законом случаях.

О том, в каких случаях можно расторгнуть договор дарения и как это происходит, отмечается в 727 статье Гражданского кодекса Украины.

Реклама

Читайте также:

Как расторгнуть договор дарения

Действующее законодательство позволяет прекратить договор дарения только через суд и при наличии серьезных оснований. Даритель имеет право подать иск, если одаренный:

своими действиями создает угрозу потери подаренной вещи, которая имеет для дарителя особую ценность;

умышленно совершил преступление против жизни, здоровья или имущества дарителя, или его близких родственников;

небрежно пользуется имуществом, имеющим культурную или историческую ценность, и существует риск его повреждения или уничтожения.

При этом требовать расторжения договора можно только тогда, когда подаренное имущество реально существует на момент обращения в суд. Если суд примет положительное решение, одаренный обязан вернуть имущество бывшему владельцу.

Также законом предусмотрено, что в случае умышленного убийства дарителя одаренным право требовать расторжения договора переходит к наследникам умершего.

Чем рискуют украинцы, подписывая договор дарения

В разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн управляющий партнер юридической фирмы VIDAR Станислав Борис рассказал, что распространенной ошибкой среди украинцев является оформление дарственной вместо договора пожизненного содержания.

Многие люди считают, что после передачи имущества одаренный автоматически должен ухаживать за дарителем или финансово его поддерживать. На самом деле, если такие условия не прописаны в договоре, никаких юридических обязательств не возникает.

"Даритель может в суде доказывать, что его обманули, что он надеялся, в обмен на дарственную, получить пожизненное содержание. Однако лицо, которому подарили имущество, не обязано это делать", — объясняет юрист.

Еще одна распространенная практика — использование дарственной вместо договора купли-продажи, чтобы избежать налогов. В таких случаях продавец рискует вообще не получить деньги, ведь договор дарения не предусматривает оплаты.

Доказать в суде, что имущество фактически продавалось, очень сложно. Более того, сокрытие истинных намерений может иметь признаки мошенничества и предусматривает ответственность перед законом.

Ранее мы писали, что вопрос отказа от наследства в пользу детей возникает не так редко, как могло бы показаться. Чаще всего это связано с семейными ссорами, плохими отношениями или намерением передать имущество другому лицу.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в Украине изменятся правила для нотариусов. Они по-новому и чаще будут передавать информацию в Налоговую службу относительно заключенных сделок дарения и оформления наследства.