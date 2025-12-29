Скасування дарчої — в яких випадках українці можуть повернути своє майно

Жінка підписує документ. Фото: Pexels

В Україні родичі часто укладають договір дарування нерухомості чи іншого майна. Проте юристи наголошують, що поняття "анулювання дарчої"в законодавстві не існує, а скасувати такий договір можна лише у чітко визначених законом випадках.

Про те, в яких випадках можна розірвати договір дарування та як це відбувається, зазначається у 727 статті Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Як розірвати договір дарування

Чинне законодавство дозволяє припинити договір дарування тільки через суд і за наявності серйозних підстав. Дарувальник має право подати позов, якщо обдарований:

своїми діями створює загрозу втрати подарованої речі, яка має для дарувальника особливу цінність;

умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я або майна дарувальника чи його близьких родичів;

недбало користується майном, що має культурну або історичну цінність, і існує ризик його пошкодження або знищення.

При цьому вимагати розірвання договору можна лише тоді, коли подароване майно реально існує на момент звернення до суду. Якщо суд ухвалить позитивне рішення, обдарований зобов’язаний повернути майно колишньому власнику.

Також законом передбачено, що у разі умисного вбивства дарувальника обдарованим право вимагати розірвання договору переходить до спадкоємців померлого.

Чим ризикують українці, підписуючи договір дарування

В розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн керуючий партнер юридичної фірми VIDAR Станіслав Борис розповів, що поширеною помилкою серед українців є оформлення дарчої замість договору довічного утримання.

Багато людей вважають, що після передачі майна обдарований автоматично повинен доглядати за дарувальником або фінансово його підтримувати. Насправді, якщо такі умови не прописані в договорі, жодних юридичних зобов’язань не виникає.

"Дарувальник може в суді доводити, що його обманули, що він сподівався, в обмін на дарчу, отримати довічне утримання. Однак особа, якій подарували майно, не зобов'язана це робити", — пояснює юрист.

Ще одна поширена практика — використання дарчої замість договору купівлі-продажу, щоб уникнути податків. У таких випадках продавець ризикує взагалі не отримати гроші, адже договір дарування не передбачає оплати.

Довести в суді, що майно фактично продавалося, дуже складно. Більше того, приховування справжніх намірів може мати ознаки шахрайства та передбачає відповідальність перед законом.

Раніше ми писали, що питання відмови від спадщини на користь дітей виникає не так рідко, як могло б здатися. Найчастіше це пов’язано з сімейними сварками, поганими стосунками або наміром передати майно іншій особі.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року в Україні зміняться правила для нотаріусів. Вони по-новому і частіше передаватимуть інформацію до Податкової служби щодо укладених угод дарування та оформлення спадщини.