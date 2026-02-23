Відео
Головна Економіка Дарча на майно — до яких витрат повинні бути готові сторони у 2026 році

Дарча на майно — до яких витрат повинні бути готові сторони у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:21
Дарча для родичів і сторонніх осіб — скільки доведеться заплатити у 2026 році
Людина підписує документ. Фото: Pexels

Дарча — це простий спосіб безплатно передати майно, квартиру, будинок або земельну ділянку іншій людині. Найчастіше договір дарування обирають найближчі родичі. У 2026 році така процедура залишається популярною, але має свої правила, витрати та ризики.

Про те, скільки коштує оформити договір дарування у 2026 році та чим ризикують сторони підписуючи такий документ, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке договір дарування та як його оформити у 2026 році

Згідно зі ст. 717 Цивільного кодексу України, договір дарування — це документ, за яким одна людина безоплатно передає майно іншій. Тобто обдаровуваний нічого не платить і нічим не зобов’язаний у відповідь.

Майно може перейти у власність одразу після підписання або пізніше — за певних умов (наприклад, після одруження). Такий договір обов’язково оформлюється письмово і посвідчується нотаріусом.

Важливо пам'ятати, що нерухомість подарована одному з подружжя, не вважається спільною власністю.

Як відбувається оформлення договору дарування

Оформити дарчу можна тільки через нотаріуса — за місцем реєстрації сторін або за місцем розташування нерухомості. Для цього зазвичай необхідно підготувати такі документи:

  • оцінку нерухомості;
  • документ про право власності;
  • довідку про зареєстрованих осіб;
  • дозвіл органів опіки (якщо є діти);
  • згоду чоловіка або дружини (якщо майно набуте у шлюбі).

При цьому потрібна особиста присутність дарувальника й обдаровуваного. Після підписання нотаріус вносить дані до реєстру, і право власності переходить новому власнику.

Скільки коштує оформити дарчу у 2026 році

За даними агентства нерухомості Маяк, вартість залежить від того, кому саме дарують майно. Для близьких родичів (батьки, діти, подружжя тощо) податки не сплачуються, а основні витрати зазвичай не перевищують 10 тис. грн (крім держмита, яке становить 1% від вартості майна) та включають:

  • оцінка майна — від 1000 грн;
  • послуги нотаріуса — від 4500 грн;
  • реєстрація договору — близько 2500 грн.

Якщо майно передають стороннім особам, доведеться сплатити 5% податку та 5% військового збору. У разі передачі іноземцю податок становить 18% плюс 5% військового збору.

Які ризики може приховувати договір дарування

Попри простоту, дарування має певні ризики. Люди іноді плутають його з договором довічного утримання й очікують допомоги після передачі майна. Але якщо це не прописано, ніхто нічого не винен.

"Дарувальник може в суді доводити, що його обманули, що він сподівався, в обмін на дарчу, отримати довічне утримання. Однак особа, якій подарували майно, не зобов'язана це робити", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив керуючий партнер юридичної фірми VIDAR Станіслав Борис

Також дарування інколи використовують замість купівлі-продажу, щоб уникнути податків. У такому випадку продавець ризикує залишитися без грошей, а угоду можуть визнати недійсною.

Раніше ми писали, що в Україні часто укладають договори дарування майна між родичами. Водночас юристи пояснюють, що в законі немає поняття "анулювання дарчої" — розірвати договір можна лише у випадках, прямо передбачених законом.

Також ми розповідали, що люди похилого віку, які не можуть самі піклуватися про себе, іноді змушені шукати допомогу у сторонніх осіб. Іноді це призводить до підписання угод, за якими "помічники" стають власниками житла, а самі люди ризикують залишитися без даху над головою. Проте таких ситуацій реально уникнути, уклавши договір довічного утримання.

закон договір документи нотаруіс майно подарунок
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
