Україна
Договір довічного утримання у 2026 році — як оформити та кому він підходить

Договір довічного утримання у 2026 році — як оформити та кому він підходить

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 11:35
Захист для людей похилого віку — як укласти договір довічного утримання та що він гарантує
Людина підписує документ. Фото: Pexels

Чимало людей похилого віку, які не можуть самостійно забезпечити свої базові потреби, змушені звертатися по допомогу до сторонніх осіб. Інколи це закінчується підписанням договорів, за якими "помічники" отримують житло у власність, а самі люди ризикують залишитися без даху над головою. Однак таких ситуацій можна уникнути.

Про те, що таке договір довічного утримання та як його правильно укласти у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Читайте також:

Що таке договір довічного утримання

Згідно зі статтею 744 Цивільного кодексу України, договір довічного утримання (догляду) — це угода, за якою одна особа передає іншій своє майно (наприклад, квартиру чи будинок), а натомість отримує догляд і матеріальну підтримку до кінця життя. 

Такий договір набирає чинності з моменту передачі майна. У ньому є дві сторони:

  • відчужувач — людина, яка передає майно;
  • набувач — той, хто бере на себе обов’язки догляду.

Відчужувачем може бути будь-яка людина, а набувачем — як фізична, так і юридична особа.

Як оформлюється договір та які обов'язки виникають у сторін після його підписання

Документ обов’язково укладається письмово та посвідчується нотаріусом. Якщо йдеться про нерухомість, договір також реєструється в державному реєстрі. Без цих умов він є недійсним. Сторони мають чітко визначити:

  • який саме догляд надається;
  • обсяг матеріальної допомоги;
  • як часто і в якій формі вона надається.

Це може включати харчування, лікування, придбання ліків та регулярну фінансову підтримку. Після смерті відчужувача набувач повинен організувати поховання, навіть якщо це не прописано в договорі.

Якщо набувач помирає, його обов’язки можуть перейти до спадкоємців. Якщо майно належить кільком людям, договір діє для кожного з них окремо. Сторони можуть за взаємною згодою змінити умови, зазначені у документі.

Чи можна розірвати договір довічного утримання

Договір припиняється після смерті відчужувача або може бути розірваний через суд:

  • якщо набувач не виконує свої обов’язки;
  • якщо він більше не може їх виконувати через погіршення матеріального стану.

Однак, не кожне порушення автоматично призводить до розірвання договору — інколи можливе відшкодування збитків або примусове виконання умов.

Фахівці радять уважно читати умови договору довічного утримання та консультуватися з юристами перед підписанням. Це допоможе уникнути шахрайства та захистити своє житло.

Раніше ми писали, що заповіт дозволяє людині заздалегідь визначити, хто саме успадкує її майно після смерті. Проте багато людей відкладають його оформлення. Іноді ж трапляється інша ситуація — складається кілька заповітів, що викликає питання про чинність кожного з них.

Також ми розповідали, що у сім’ях бувають випадки, коли дитина не є рідною для одного з подружжя. Тож після смерті мачухи чи вітчима тоді постає питання: чи має пасинок або падчерка право на спадщину.

закон нерухомість документи спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
