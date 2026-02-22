Захист для людей похилого віку — як укласти договір довічного утримання та що він гарантує

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Чимало людей похилого віку, які не можуть самостійно забезпечити свої базові потреби, змушені звертатися по допомогу до сторонніх осіб. Інколи це закінчується підписанням договорів, за якими "помічники" отримують житло у власність, а самі люди ризикують залишитися без даху над головою. Однак таких ситуацій можна уникнути.

Про те, що таке договір довічного утримання та як його правильно укласти у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що таке договір довічного утримання

Згідно зі статтею 744 Цивільного кодексу України, договір довічного утримання (догляду) — це угода, за якою одна особа передає іншій своє майно (наприклад, квартиру чи будинок), а натомість отримує догляд і матеріальну підтримку до кінця життя.

Такий договір набирає чинності з моменту передачі майна. У ньому є дві сторони:

відчужувач — людина, яка передає майно;

набувач — той, хто бере на себе обов’язки догляду.

Відчужувачем може бути будь-яка людина, а набувачем — як фізична, так і юридична особа.

Як оформлюється договір та які обов'язки виникають у сторін після його підписання

Документ обов’язково укладається письмово та посвідчується нотаріусом. Якщо йдеться про нерухомість, договір також реєструється в державному реєстрі. Без цих умов він є недійсним. Сторони мають чітко визначити:

який саме догляд надається;

обсяг матеріальної допомоги;

як часто і в якій формі вона надається.

Це може включати харчування, лікування, придбання ліків та регулярну фінансову підтримку. Після смерті відчужувача набувач повинен організувати поховання, навіть якщо це не прописано в договорі.

Якщо набувач помирає, його обов’язки можуть перейти до спадкоємців. Якщо майно належить кільком людям, договір діє для кожного з них окремо. Сторони можуть за взаємною згодою змінити умови, зазначені у документі.

Чи можна розірвати договір довічного утримання

Договір припиняється після смерті відчужувача або може бути розірваний через суд:

якщо набувач не виконує свої обов’язки;

якщо він більше не може їх виконувати через погіршення матеріального стану.

Однак, не кожне порушення автоматично призводить до розірвання договору — інколи можливе відшкодування збитків або примусове виконання умов.

Фахівці радять уважно читати умови договору довічного утримання та консультуватися з юристами перед підписанням. Це допоможе уникнути шахрайства та захистити своє житло.

