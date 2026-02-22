Защита для пожилых людей — как оформить договор пожизненного содержания и что он гарантирует

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Многие пожилые люди, которые не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности, обращаются за помощью к посторонним людям. Иногда это заканчивается подписанием договоров, по которым "помощники" получают жилье в собственность, а сами пенсионеры рискуют остаться без крыши над головой. Однако таких ситуаций можно избежать.

О том, что такое договор пожизненного содержания и как его правильно заключить в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Министерство юстиции Украины.

Что такое договор пожизненного содержания

Согласно статье 744 Гражданского кодекса Украины, договор пожизненного содержания (ухода) — это соглашение, по которому одно лицо передает другому свое имущество (например, квартиру или дом), а взамен получает уход и материальную поддержку до конца жизни.

Такой договор вступает в силу с момента передачи имущества. В нем есть две стороны:

отчуждатель — человек, который передает имущество;

приобретатель — тот, кто берет на себя обязанности ухода.

Отчуждателем может быть любой человек, а приобретателем — как физическое, так и юридическое лицо.

Как оформляется договор и какие обязанности возникают у сторон после его подписания

Документ обязательно заключается письменно и заверяется нотариусом. Если речь идет о недвижимости, договор также регистрируется в государственном реестре. Без этих условий он является недействительным. Стороны должны четко определить:

какой именно уход предоставляется;

объем материальной помощи;

как часто и в какой форме она предоставляется.

Это может включать питание, лечение, приобретение лекарств и регулярную финансовую поддержку. После смерти отчуждателя приобретатель должен организовать погребение, даже если это не прописано в договоре.

Если приобретатель умирает, его обязанности могут перейти к наследникам. Если имущество принадлежит нескольким людям, договор действует для каждого из них отдельно. Стороны могут по взаимному согласию изменить условия, указанные в документе.

Можно ли расторгнуть договор пожизненного содержания

Договор прекращается после смерти отчуждателя или может быть расторгнут через суд:

если приобретатель не выполняет свои обязанности;

если он больше не может их выполнять из-за ухудшения материального состояния.

Однако, не каждое нарушение автоматически приводит к расторжению договора — иногда возможно возмещение убытков или принудительное выполнение условий.

Специалисты советуют внимательно читать условия договора пожизненного содержания и консультироваться с юристами перед подписанием. Это поможет избежать мошенничества и защитить свое жилье.

