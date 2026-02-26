Спільний з подружжям, таємний чи заповіт з умовами — який варіант обрати у 2026 році

Люди переглядають документ. Фото: Pexels

В Україні багато людей замислюються, як правильно передати своє майно після смерті. Найчастіше для цього складають заповіт — документ, який допомагає заздалегідь визначити спадкоємців, уникнути суперечок і захистити близьких.

Про те, які види заповітів можуть скласти українці у 2026 році та чим вони відрізняються, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке заповіт і навіщо він потрібен

Заповіт — це особисте розпорядження людини на випадок її смерті. Власник майна сам вирішує, кому і що передати. Це називається принципом свободи заповіту. Документ допомагає уникнути конфліктів між родичами та чітко визначає, хто отримає спадщину.

Які види заповітів існують та чим вони відрізняються

Усі заповіти оформлюються письмово, із зазначенням дати й місця складання, та обов’язково засвідчуються нотаріусом або іншою уповноваженою особою. Українцям доступні такі види документів:

Спільний заповіт подружжя

Стаття 1243 Цивільного кодексу України передбачає, що чоловік і дружина можуть скласти один документ на спільне майно. Після смерті одного все переходить до іншого, а вже потім — до визначених спадкоємців.

Заповіт із умовами

Спадкоємець отримує майно лише за виконання певних вимог (стаття 1242 Цивільного кодексу України). Наприклад, догляд за родичем, утримання тварини або заборона продавати майно певний час.

"Такі умови мають бути чітко сформульовані. Якщо спадкоємець їх не виконує, інші особи можуть оскаржити право на спадщину в суді", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Таємний заповіт

Згідно зі статтею 1249 Цивільного кодексу України, його передають нотаріусу в запечатаному конверті без розкриття змісту. Після смерті людини документ відкривають і зачитують у присутності свідків.

Чи можна змінювати заповіт

Заповіт можна змінити або скасувати у будь-який момент. Для цього потрібно або подати заяву, або скласти новий документ. Закон дозволяє:

частково змінювати попередній заповіт;

доповнювати його новими положеннями;

мати кілька заповітів одночасно, якщо вони не суперечать один одному.

Водночас якщо новий заповіт повністю скасовує попередній, старі документи вже не відновлюють свою силу.

Раніше ми писали, що майно, яке подружжя придбало під час шлюбу, зазвичай належить обом порівну. Якщо один із них помирає, спочатку визначають його половину. Саме ця частка переходить у спадщину — за законом або заповітом. Інша половина залишається другому з подружжя і не входить до спадщини.

Також ми розповідали, що Рівненський апеляційний суд повернув позивачці право на спадкове майно, яке раніше незаконно продали й таким чином воно вибуло з власності законної власниці.