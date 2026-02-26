Совместное с супругами, тайное или завещание с условиями — какой вариант выбрать в 2026 году

Люди просматривают документ. Фото: Pexels

В Украине многие люди задумываются, как правильно передать свое имущество после смерти. Чаще всего для этого составляют завещание — документ, который помогает заранее определить наследников, избежать споров и защитить близких.

О том, какие виды завещаний могут составить украинцы в 2026 году и чем они отличаются, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое завещание и зачем оно нужно

Завещание — это личное распоряжение человека на случай его смерти. Владелец имущества сам решает, кому и что передать. Это называется принципом свободы завещания. Документ помогает избежать конфликтов между родственниками и четко определяет, кто получит наследство.

Какие виды завещаний существуют и чем они отличаются

Все завещания оформляются письменно, с указанием даты и места составления, и обязательно заверяются нотариусом или другим уполномоченным лицом. Украинцам доступны следующие виды документов:

Совместное завещание супругов

Статья 1243 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что муж и жена могут составить один документ на общее имущество. После смерти одного все переходит к другому, а уже потом — к определенным наследникам.

Завещание с условиями

Наследник получает имущество только за выполнение определенных требований (статья 1242 Гражданского кодекса Украины). Например, уход за родственником, содержание животного или запрет продавать имущество определенное время.

"Такие условия должны быть четко сформулированы. Если наследник их не выполняет, другие лица могут оспорить право на наследство в суде", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Тайное завещание

Согласно статье 1249 Гражданского кодекса Украины, его передают нотариусу в запечатанном конверте без раскрытия содержания. После смерти человека документ открывают и зачитывают в присутствии свидетелей.

Можно ли менять завещание

Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Для этого нужно либо подать заявление, либо составить новый документ. Закон позволяет:

частично изменять предыдущее завещание;

дополнять его новыми положениями;

иметь несколько завещаний одновременно, если они не противоречат друг другу.

В то же время если новое завещание полностью отменяет предыдущее, старые документы уже не восстанавливают свою силу.

