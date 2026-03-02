Завещание на посторонних лиц — оставит ли документ взрослых детей без наследства

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Иногда украинцы составляют завещание на дальних родственников или посторонних лиц. В таком случае может показаться, что их дети останутся ни с чем. Однако на самом деле это не всегда так.

О том, могут ли получить часть наследства дети, родители которых завещали имущество другим людям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины.

Реклама

Читайте также:

В каких случаях взрослые дети получают долю имущества, которое завещали посторонним людям

Даже при наличии завещания взрослый ребенок может претендовать на часть наследственного имущества, если он относится к лицам, которым закон гарантирует обязательную долю. Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, такое право имеют:

нетрудоспособные родители;

взрослые нетрудоспособные дети;

малолетние и несовершеннолетние дети;

нетрудоспособный муж или жена.

Эти лица получают половину той доли, которую они получили бы при наследовании по закону, независимо от того, что написано в завещании. Однако суд может уменьшить ее размер, учитывая отношения между наследником и наследодателем и другие важные обстоятельства.

В случае со взрослыми детьми, они могут претендовать на обязательную долю, если они являются нетрудоспособными из-за возраста или инвалидности.

Могут ли лишить обязательной доли в наследстве

Однако обязательная доля не является абсолютной. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, некоторые лица могут быть лишены права на наследство:

те, кто умышленно лишил жизни наследодателя или потенциальных наследников, или пытался это сделать;

лица, которые намеренно мешали составить, изменить или отменить завещание, чтобы получить наследство себе или другим;

родители, лишенные родительских прав в отношении ребенка, если права не возобновились до открытия наследства;

усыновители и взрослые усыновленные дети, а также те, кто уклонялся от содержания наследодателя, если это доказано судом;

супруги, брак которых признан недействительным, кроме случаев, когда один из супругов не знал и не мог знать о препятствиях для регистрации брака;

лица, которые уклонялись от помощи наследодателю, который был беспомощным из-за возраста, болезни или инвалидности, если это подтверждено судом.

Эти правила действуют для всех наследников, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также для тех, кто получает имущество по завещательному отказу.

Ранее мы писали, что в некоторых украинских семьях случается, что ребенок не является родным для одного из родителей. Тогда после смерти мачехи или отчима часто возникает вопрос: имеет ли пасынок или падчерица право на наследство.

Также мы рассказывали, что завещание — это документ, в котором человек решает, кому передать свое имущество после смерти. Оно позволяет избежать споров в семье и четко определяет наследников.