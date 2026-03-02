Завещание на посторонних лиц — оставит ли документ взрослых детей без наследства

Останутся ли взрослые дети без имущества, если родители завещали его другим
Иногда украинцы составляют завещание на дальних родственников или посторонних лиц. В таком случае может показаться, что их дети останутся ни с чем. Однако на самом деле это не всегда так.
О том, могут ли получить часть наследства дети, родители которых завещали имущество другим людям
В каких случаях взрослые дети получают долю имущества, которое завещали посторонним людям
Даже при наличии завещания взрослый ребенок может претендовать на часть наследственного имущества, если он относится к лицам, которым закон гарантирует обязательную долю. Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, такое право имеют:
- нетрудоспособные родители;
- взрослые нетрудоспособные дети;
- малолетние и несовершеннолетние дети;
- нетрудоспособный муж или жена.
Эти лица получают половину той доли, которую они получили бы при наследовании по закону, независимо от того, что написано в завещании. Однако суд может уменьшить ее размер, учитывая отношения между наследником и наследодателем и другие важные обстоятельства.
В случае со взрослыми детьми, они могут претендовать на обязательную долю, если они являются нетрудоспособными из-за возраста или инвалидности.
Могут ли лишить обязательной доли в наследстве
Однако обязательная доля не является абсолютной. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, некоторые лица могут быть лишены права на наследство:
- те, кто умышленно лишил жизни наследодателя или потенциальных наследников, или пытался это сделать;
- лица, которые намеренно мешали составить, изменить или отменить завещание, чтобы получить наследство себе или другим;
- родители, лишенные родительских прав в отношении ребенка, если права не возобновились до открытия наследства;
- усыновители и взрослые усыновленные дети, а также те, кто уклонялся от содержания наследодателя, если это доказано судом;
- супруги, брак которых признан недействительным, кроме случаев, когда один из супругов не знал и не мог знать о препятствиях для регистрации брака;
- лица, которые уклонялись от помощи наследодателю, который был беспомощным из-за возраста, болезни или инвалидности, если это подтверждено судом.
Эти правила действуют для всех наследников, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также для тех, кто получает имущество по завещательному отказу.
