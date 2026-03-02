Заповіт на сторонніх осіб — чи залишить документ дорослих дітей без спадку

Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels

Інколи українці складають заповіт на далеких родичів чи сторонніх осіб. В такому випадку може здатись, що їх діти залишаться ні з чим. Однак насправді це не завжди так.

Про те, чи можуть отримати частину спадку діти, батьки яких заповіли майно іншим людям, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.

В яких випадках дорослі діти отримують частку майна, яке заповіли стороннім людям

Навіть при наявності заповіту доросла дитина може претендувати на частину спадкового майна, якщо вона належить до осіб, яким закон гарантує обов’язкову частку. Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, таке право мають:

непрацездатні батьки;

дорослі непрацездатні діти;

малолітні та неповнолітні діти;

непрацездатний чоловік або дружина.

Ці особи отримують половину тієї частки, яку вони отримали б при спадкуванні за законом, незалежно від того, що написано у заповіті. Проте суд може зменшити її розмір, враховуючи стосунки між спадкоємцем і спадкодавцем та інші важливі обставини.

У випадку з дорослими дітьми, вони можуть претендувати на обов’язкову частку, якщо вони є непрацездатними через вік або інвалідність.

Чи можуть позбавити обов'язкової частки у спадку

Однак обов’язкова частка не є абсолютною. Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, деякі особи можуть бути позбавлені права на спадщину:

ті, хто умисно позбавив життя спадкодавця або потенційних спадкоємців, чи намагався це зробити;

особи, які навмисно заважали скласти, змінити або скасувати заповіт, щоб отримати спадщину собі або іншим;

батьки, позбавлені батьківських прав щодо дитини, якщо права не поновилися до відкриття спадщини;

усиновлювачі та дорослі усиновлені діти, а також ті, хто ухилявся від утримання спадкодавця, якщо це доведено судом;

подружжя, шлюб яких визнано недійсним, крім випадків, коли один із подружжя не знав і не міг знати про перешкоди для реєстрації шлюбу;

особи, які ухилялися від допомоги спадкодавцю, що був безпорадним через вік, хворобу або інвалідність, якщо це підтверджено судом.

Ці правила діють для всіх спадкоємців, включно з тими, хто має право на обов’язкову частку, а також для тих, хто отримує майно за заповітним відказом.

