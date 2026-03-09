Спадщина в Україні — три підстави відмовитись від майна у 2026 році

Чому інколи краще відмовитись від спадщини. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Перед тим як приймати спадщину, варто добре все обдумати. Інколи майно, що дісталося від покійного, приносить лише додаткові клопоти. Може виявитися, що разом зі спадком ви берете на себе борги, великі податки або подвійні витрати на оформлення.

Про те, в яких трьох випадках українцям краще відмовитися від спадщини у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Наказ".

Реклама

Читайте також:

Чи варто відмовлятися від спадщини через борги

Згідно зі статтею 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять всі права та обов'язки померлого. Наприклад, ви успадковуєте будинок у селі. На перший погляд, вигідно, але виявляється, що разом із ним переходять борги покійного — майже такої ж вартості, як сам будинок.

Закон зобов’язує сплачувати ці борги, а продати майно буде складно. Навіть якщо документи здаються чистими, є ризик прихованих кредитів або мікропозик. Щоб убезпечити себе, перед оформленням спадщини потрібно:

перевірити відкриті судові справи;

переглянути реєстр виконавчих проваджень.

Подвійні нотаріальні витрати

Якщо майно спочатку успадковує близький родич, а потім він хоче передати його іншому члену сім’ї, доведеться сплачувати нотаріальні збори двічі.

Логіка тут така: прийму спадок, а потім оформлю на сина, доньку чи іншу людину. Але тут є нюанс — спочатку треба сплатити нотаріусу мінімум 6–8 тис. грн, а потім ще раз при переоформленні.

На практиці це виллється у значну суму. Тож часто вигідніше, щоб перший спадкоємець відмовився від спадку одразу на користь наступного.

Як відмовившись від спадку, можна уникнути додаткових податкових витрат

Ще один випадок стосується податків для неблизьких родичів. Наприклад, тітка залишила квартиру племінниці вартістю 50 000 доларів. На перший погляд, вигідно, але племінниця не є близьким родичем:

Якщо вона резидент України, податок складе 10% (5 000 доларів). Якщо вона не є резидентом України, доведеться сплатити 23% податку (11 500 доларів).

Альтернатива — відмовитися від спадщини на користь найближчого родича, наприклад, матері, яка зможе передати майно племінниці без податків. Однак при цьому варто враховувати такі моменти:

"Схема" працює тільки за наявності відповідних родинних зв’язків і порядку успадкування. Потрібна повна довіра до родича, бо після переоформлення майно вже не ваше, і повернути його буде складно.

Виходить, що спадщина — не завжди подарунок. Вона може стати джерелом боргів, додаткових податкових витрат та стресу. Тому, перед тим як успадковувати майно, варто все ретельно перевірити та зважити.

Раніше ми писали, що зазвичай слово "спадщина" асоціюється з майном, яке залишає людина після своєї смерті. Однак, згідно з законом, не все можна отримати у спадок.

Також ми розповідали, що іноді люди роками доглядають близьких, вкладають у це час і гроші, а коли той родич помирає, йдуть до нотаріуса і дізнаються: усе майно заповіли на чужу людину. Тут одразу виникає питання — чи можна оскаржити таке рішення.