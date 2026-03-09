Наследство в Украине — три основания отказаться от имущества в 2026 году

Почему иногда лучше отказаться от наследства. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Перед тем как принимать наследство, стоит хорошо все обдумать. Иногда имущество, доставшееся от покойного, приносит лишь дополнительные хлопоты. Может оказаться, что вместе с наследством вы берете на себя долги, большие налоги или двойные расходы на оформление.

О том, в каких трех случаях украинцам лучше отказаться от наследства в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Наказ".

Стоит ли отказываться от наследства из-за долгов

Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности умершего. Например, вы наследуете дом в селе. На первый взгляд, выгодно, но оказывается, что вместе с ним переходят долги покойного — почти такой же стоимости, как сам дом.

Закон обязывает платить эти долги, а продать имущество будет сложно. Даже если документы кажутся чистыми, есть риск скрытых кредитов или микрозаймов. Чтобы обезопасить себя, перед оформлением наследства нужно:

проверить открытые судебные дела;

просмотреть реестр исполнительных производств.

Двойные нотариальные расходы

Если имущество сначала наследует близкий родственник, а потом он хочет передать его другому члену семьи, придется платить нотариальные сборы дважды.

Логика здесь такая: приму наследство, а потом оформлю на сына, дочь или другого человека. Но здесь есть нюанс — сначала надо оплатить нотариусу минимум 6-8 тыс. грн, а потом еще раз при переоформлении.

На практике это выльется в значительную сумму. Поэтому часто выгоднее, чтобы первый наследник отказался от наследства сразу в пользу следующего.

Как отказавшись от наследства, можно избежать дополнительных налоговых расходов

Еще один случай касается налогов для неблизких родственников. Например, тетя оставила квартиру племяннице стоимостью 50 000 долларов. На первый взгляд, выгодно, но племянница не является близким родственником:

Если она резидент Украины, налог составит 10% (5 000 долларов). Если она не является резидентом Украины, придется уплатить 23% налога (11 500 долларов).

Альтернатива — отказаться от наследства в пользу ближайшего родственника, например, матери, которая сможет передать имущество племяннице без налогов. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:

"Схема" работает только при наличии соответствующих родственных связей и порядка наследования. Нужно полное доверие к родственнику, потому что после переоформления имущество уже не ваше, и вернуть его будет сложно.

Получается, что наследство — не всегда подарок. Оно может стать источником долгов, дополнительных налоговых расходов и стресса. Поэтому, перед тем как наследовать имущество, стоит все тщательно проверить и взвесить.

