Продажа наследства — какой процент забирает государство и кто освобождается от налогов в 2026 году

Наследование — это передача прав и обязанностей от умершего человека (наследодателя) к наследникам. Оно может происходить либо по закону, либо по завещанию. При этом способ получения наследства не влияет на налоги.

О том, какие налоги нужно заплатить украинцам при продаже наследственного имущества в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на объяснения юристов на сайте Юристи.UA.

Как облагается налогом наследство

В Украине отдельного налога на наследство нет. Однако унаследованное имущество облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка может составлять 0%, 5% или 18% — в зависимости от степени родства и резидентского статуса наследодателя и наследника.

Нулевая ставка (0%) применяется для родственников первой и второй степени родства. К первой степени относятся:

родители;

супруг или супруга;

дети (в том числе усыновленные или рожденные после смерти наследодателя).

Ко второй степени относятся:

внуки;

бабушка и дедушка;

родные братья и сестры.

Если наследник не относится к родственникам первой или второй степени, унаследованное имущество облагается налогом по ставке 5% НДФЛ. 18% НДФЛ уплачивают в случаях, когда:

наследство получают от наследодателя-нерезидента;

наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидент Украины.

В таких ситуациях степень родства не имеет значения.

Налоги при продаже унаследованной недвижимости

Если человек продаёт унаследованную недвижимость, налоги зависят от количества продаж в течение года. Первая продажа в году для резидента не облагается НДФЛ, а вторая так:

5% НДФЛ;

5% военного сбора.

В соответствии с п. 172.1 ст. 172 Налогового кодекса Украины, в течение одного года не облагается налогом доход от продажи или обмена одного объекта недвижимости, если он находился в собственности более трех лет. Это касается:

комнат;

садовых или дачных домов;

жилых домов, квартир или их частей;

земельных участков, на которых расположены такие объекты;

земельных участков в пределах норм бесплатной передачи;

сельскохозяйственных земель, полученных при приватизации или по наследству.

В то же время правило о трех годах владения не применяется к имуществу, полученному по наследству.

Если же в течение года продается второй объект недвижимости из этого перечня или другое имущество, полученный доход облагается налогом по ставке 5% НДФЛ.

