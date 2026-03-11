Видео
Главная Экономика Продажа наследственного имущества — сколько налогов нужно заплатить в 2026

Продажа наследственного имущества — сколько налогов нужно заплатить в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 08:22
Продажа наследства — какой процент забирает государство и кто освобождается от налогов в 2026 году
Размер налогов при продаже наследства. Фото: Pixabay, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Наследование — это передача прав и обязанностей от умершего человека (наследодателя) к наследникам. Оно может происходить либо по закону, либо по завещанию. При этом способ получения наследства не влияет на налоги.

О том, какие налоги нужно заплатить украинцам при продаже наследственного имущества в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на объяснения юристов на сайте Юристи.UA.

В Украине отдельного налога на наследство нет. Однако унаследованное имущество облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка может составлять 0%, 5% или 18% — в зависимости от степени родства и резидентского статуса наследодателя и наследника.

Нулевая ставка (0%) применяется для родственников первой и второй степени родства. К первой степени относятся:

  • родители;
  • супруг или супруга;
  • дети (в том числе усыновленные или рожденные после смерти наследодателя).

Ко второй степени относятся:

  • внуки;
  • бабушка и дедушка;
  • родные братья и сестры.

Если наследник не относится к родственникам первой или второй степени, унаследованное имущество облагается налогом по ставке 5% НДФЛ. 18% НДФЛ уплачивают в случаях, когда:

  • наследство получают от наследодателя-нерезидента;
  • наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидент Украины.

В таких ситуациях степень родства не имеет значения.

Налоги при продаже унаследованной недвижимости

Если человек продаёт унаследованную недвижимость, налоги зависят от количества продаж в течение года. Первая продажа в году для резидента не облагается НДФЛ, а вторая так:

  • 5% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.

В соответствии с п. 172.1 ст. 172 Налогового кодекса Украины, в течение одного года не облагается налогом доход от продажи или обмена одного объекта недвижимости, если он находился в собственности более трех лет. Это касается:

  • комнат;
  • садовых или дачных домов;
  • жилых домов, квартир или их частей;
  • земельных участков, на которых расположены такие объекты;
  • земельных участков в пределах норм бесплатной передачи;
  • сельскохозяйственных земель, полученных при приватизации или по наследству.

В то же время правило о трех годах владения не применяется к имуществу, полученному по наследству.

Если же в течение года продается второй объект недвижимости из этого перечня или другое имущество, полученный доход облагается налогом по ставке 5% НДФЛ.

Ранее мы писали, что иногда украинцы попадают в неприятную ситуацию: нотариус отказывает оформлять наследство на жилье, где они долго жили вместе с умершим. Причина проста — при жизни владелец не успел правильно оформить недвижимость на себя.

Также мы рассказывали, что перед тем, как соглашаться на наследство, стоит все хорошо взвесить. Бывает, что имущество приносит не пользу, а проблемы. Вместе с ним можно получить долги, большие налоги или дополнительные расходы на оформление.

налоги деньги наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
