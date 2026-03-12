Ошибка в отчете ФЛП — как исправить и удастся ли избежать штрафов в 2026

ФЛП придется заплатить штраф за ошибку в декларации. Фото: НБУ/Flickr

Все физические лица-предприниматели должны вовремя уплачивать налоги и подавать отчеты до крайних дат, установленных законом. Нередки случаи заполнения декларации с ошибкой. Это грозит представителям бизнеса штрафами, однако финансовых затрат можно избежать.

Распространенные ошибки в отчете ФЛП

Можно выделить три типичные ошибки, которые чаще всего обнаруживает контролирующий орган при проверке деклараций:

подача приложения по ЕСВ, когда действовала льгота;

не отражение освобождения от начисления единого налога или военного сбора;

неправильно посчитанный доход за отчетный период.

Предприниматели могут исправить ошибку самостоятельно, не дожидаясь, пока налоговики обратят на нее внимание и наложат штрафную санкцию. Если период подачи не закрылся, необходимо отправить декларацию повторно по форме "Новая отчетная".

"Она заменит предыдущий отчет, а налоговая учтет именно последний вариант. Новую отчетную можно подавать сколько угодно раз до наступления предельного срока — каждая следующая просто перекрывает предыдущую", — уточнил Богдан Янкив.

В случае окончания отчетного периода придется отправить в ГНС документ по форме "Уточняющая". Необходимо исправить ошибочные данные, а также обязательно заполнить шестой раздел с информацией о предыдущей/новой сумме налогов и разнице между ними.

Какой штраф за уточняющий отчет

Согласно статье 50 Налогового кодекса Украины, если ФЛП вследствие исправления данных уменьшит начисленную ранее сумму налога, то штрафы и пеня не применяются, поскольку не произошло просрочки уплаты согласованного обязательства.

Однако в случае подачи уточняющей декларации из-за занижения налогов придется заплатить 3% или 5% штрафа от этой суммы. Санкция в размере 10% ждет ФЛП, ошибки которых обнаружил контролирующий орган в процессе проверки отчетности. При повторной недоплате в течение 3 лет штраф увеличится до 50%.

