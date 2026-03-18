Классические ошибки ФЛП в 2026 году: какие 5 нарушений приводят к штрафам

Купюры гривны разных номиналов в руках девушки.

Из-за невнимательности или незнания законодательства физические лица-предприниматели часто попадают в неприятности. В частности некоторые ошибки ФЛП могут негативно отразиться на его финансовом состоянии. Желательно заранее разобраться в ситуациях, которые приводят к штрафам в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Распространенные ошибки ФЛП

В перечень типичных ошибок, которые влекут за собой финансовые санкции для ФЛП, входит:

превышение годового лимита дохода;

непредставление декларации при нулевом доходе;

получение денег за предпринимательскую деятельность на личную карточку;

осуществление нефискализированных расчетных операций;

неправильное закрытие ФЛП.

"Хорошая новость: большинство таких ошибок можно выявить самостоятельно с помощью простого мини-аудита. Еще лучше — их можно исправить, если действовать вовремя", — отметил Богдан Янкив.

Какие штрафы за ошибки ФЛП

Лучший способ предупредить ошибки — заранее узнать размеры штрафных санкций. Так, за превышение годового лимита дохода придется заплатить повышенную ставку единого налога в размере 15%. Плюс ФЛП принудительно переведут на другую группу ЕН или общую систему.

В случае неподачи отчетности грозит штраф до 340 грн за каждую пропущенную декларацию. При повторном нарушении нормы надо отдать уже 1020 грн. Отчетность подается даже при нулевом доходе, это обязанность субъектов хозяйствования в Украине.

Если ФЛП получает средства на личную карту вместо предпринимательского счета, его ждет уплата налогов по общим правилам (18% НДФЛ плюс 5% военного сбора), а также дополнительные наказания. Например, взыскание за ведение бизнеса без регистрации — штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн.

Продажа товаров без обязательной фискализации, то есть отсутствие чеков, карается финансовой ответственностью в размере от 100% до 150% стоимости реализованной продукции. Плюс придется смириться с другими рисками — доначислением налогов и проверками ГНС.

Наконец, неправильное закрытие ФЛП включает отсутствие ликвидационной декларации. Если не подать отчетность в контролирующий орган, он наложит штраф в размере 340 грн.

предпринимателям советуют открыть ФЛП в начале месяца, поскольку это поможет избежать лишней уплаты единого социального взноса. А представителям 1-2 группы хватит времени на исправление ошибок.

нотариусы часто считают наследников нерезидентами, применяя в 2026 году повышенную ставку налога 23%. Например, когда в наследственном деле присутствуют иностранные документы.

Частые вопросы

Как узнать о штрафе от налоговой?

ФЛП могут узнать о наличии налоговых штрафов дистанционно в 2026 году. Среди доступных способов — воспользоваться функционалом Электронного кабинета налогоплательщика на сайте ГНС, загрузить на смартфон приложение "Моя налоговая", проверять данные в чат-боте InfoTAX или получить доступ к состоянию расчетов с бюджетом на портале "Дія".

Как оплатить штраф налоговой в 2026 году?

ГНС направляет ФЛП налоговое уведомление-решение с информацией о сумме штрафа и реквизиты для уплаты. Необходимо выполнить обязательства в течение 10 календарных дней после получения документа, иначе начнется начисление пени. Если ФЛП самостоятельно обнаружил ошибку в декларации, то может уплатить штраф вместе с единым налогом.