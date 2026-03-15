Наследство в Украине — кому начисляют повышенный налог в 2026 году

После начала полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу. Из-за этого при оформлении наследства все чаще возникает вопрос, нужно ли таким гражданам платить повышенный налог.

О том, в каких случаях украинцам нужно платить повышенный налог при получении наследства и можно ли этого избежать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское агентство "Пані в Законі".

Когда нотариус может начислить 23% налога

Юристы отмечают, что на практике нотариусы часто считают наследников нерезидентами, даже если человек остается гражданином Украины. Чаще всего это происходит в двух ситуациях:

В наследственном деле есть иностранные документы

Например, если родственник умер за границей и свидетельство о смерти выдано в другой стране. Такой документ нужно апостилировать и перевести на украинский язык.

В подобных случаях примерно в 90% ситуаций нотариус рассчитывает налог так, будто наследник — нерезидент. При этом, согласно 2 пункту 174 статьи Налогового кодекса Украины, применяют ставку 23%.

Человек сменил гражданство

Если украинец длительное время жил за границей и получил другое гражданство, нотариус автоматически применит повышенную ставку налога.

Когда налог могут не начислить

Есть и другая практика. Если при открытии наследственного дела подать только украинские документы (паспорт, идентификационный код, документы на имущество, украинское свидетельство о смерти) и не сообщать о проживании за границей, то для наследников первой и второй очереди налог обычно не начисляется.

Иными словами, если в деле нет информации о проживании за границей, в большинстве случаев дополнительных вопросов не возникает. Однако сейчас в Украине создают единую базу государственных реестров, к которой будут иметь доступ и нотариусы, и налоговая служба.

Поэтому даже если нотариус не начислил налог, налоговая может сделать это позже — в течение трех лет после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Что делать, если повышенный налог уже начислили

В такой ситуации можно доказать, что человек фактически остаётся налоговым резидентом Украины. Для этого подходят следующие доказательства:

вы платите налоги в Украине;

работаете как ФЛП, даже дистанционно;

ваши ближайшие родственники проживают в Украине.

Если показать, что центр жизненных интересов остается в Украине, решение о начислении 23% налога можно обжаловать и добиться его отмены.

