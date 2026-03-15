Спадщина в Україні — кому нараховують підвищений податок у 2026 році

Після початку повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон. Через це під час оформлення спадщини все частіше виникає питання, чи потрібно таким громадянам платити підвищений податок.

Про те, в яких випадках українцям потрібно платити підвищений податок при отриманні спадщини та чи можна цього уникнути у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на адвокатське агентство "Пані в Законі".

Читайте також:

Коли нотаріус може нарахувати 23% податку

Юристи зазначають, що на практиці нотаріуси часто вважають спадкоємців нерезидентами, навіть якщо людина залишається громадянином України. Найчастіше це відбувається у двох ситуаціях:

У спадковій справі є іноземні документи

Наприклад, якщо родич помер за кордоном і свідоцтво про смерть видане в іншій країні. Такий документ потрібно апостилювати та перекласти українською.

У подібних випадках приблизно у 90% ситуацій нотаріус розраховує податок так, ніби спадкоємець — нерезидент. При цьому, згідно з 2 пунктом 174 статті Податкового кодексу України, застосовують ставку 23%.

Людина змінила громадянство

Якщо українець тривалий час жив за кордоном і отримав інше громадянство, нотаріус автоматично застосує підвищену ставку податку.

Коли податок можуть не нарахувати

Є й інша практика. Якщо під час відкриття спадкової справи подати лише українські документи (паспорт, ідентифікаційний код, документи на майно, українське свідоцтво про смерть) і не повідомляти про проживання за кордоном, то для спадкоємців першої та другої черги податок зазвичай не нараховується.

Іншими словами, якщо у справі немає інформації про проживання за кордоном, у більшості випадків додаткових питань не виникає. Однак зараз в Україні створюють єдину базу державних реєстрів, до якої матимуть доступ і нотаріуси, і податкова служба.

Тому навіть якщо нотаріус не нарахував податок, податкова може зробити це пізніше — протягом трьох років після видачі свідоцтва про право на спадщину.

Що робити, якщо підвищений податок уже нарахували

У такій ситуації можна довести, що людина фактично залишається податковим резидентом України. Для цього підходять такі докази:

ви сплачуєте податки в Україні;

працюєте як ФОП, навіть дистанційно;

ваші найближчі родичі проживають в Україні.

Якщо показати, що центр життєвих інтересів залишається в Україні, рішення про нарахування 23% податку можна оскаржити і домогтися його скасування.

Раніше ми писали, що спадкування — це коли після смерті людини її права та обов’язки переходять до спадкоємців. Отримати спадщину можна двома способами: за законом або за заповітом. При цьому на суму податків спосіб отримання спадщини не впливає.

Також ми розповідали, що деколи буває так, що квартира має кількох власників, але за комунальні послуги платить лише одна людина. Таке часто трапляється після оформлення спадщини, коли житло дістається одразу кільком родичам.