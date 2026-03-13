Квартиру успадкувало кілька людей — чи втрачають право власності ті, хто не платить за комуналку

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Інколи трапляються ситуації, коли квартира має кількох власників, а комунальні платежі сплачує лише одна людина. Так часто буває, коли після оформлення спадщини, житло переходить у власність кількох родичів.

Про те, хто повинен платити за комуналку у квартирі, яку отримали у спадок одразу кілька людей, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "НаПенсії".

Чи можна втратити право на спадок через несплату комуналки

Якщо спадщина оформлена офіційно, усі співвласники мають законне право на свої частки у квартирі. Це право не зникає навіть у тому випадку, якщо людина не проживає в житлі або не сплачує комунальні послуги.

Тобто відсутність платежів за газ, воду чи електроенергію не позбавляє співвласника права на частку нерухомості.

Хто повинен платити за комунальні послуги в успадкованій квартирі

Однак важливо знати, що кожен співвласник має не лише права, а й обов’язки. Зокрема, витрати на утримання житла повинні розподілятися відповідно до часток у власності.

Якщо одна людина змушена оплачувати всі рахунки самостійно, вона може звернутися до постачальників комунальних послуг або до ОСББ чи ЖЕКу із заявою про розподіл особових рахунків. В такому разі:

Кожному співвласнику нараховуватимуть плату окремо — відповідно до його частки у квартирі. Якщо інші власники не сплачуватимуть свою частину, заборгованість буде нараховуватися саме їм.

Ще один важливий момент — жоден співвласник не зобов’язаний викуповувати частки інших. Це може бути лише добровільна домовленість між сторонами.

У разі конфліктів або якщо один із власників не компенсує витрати на комунальні послуги, питання можна вирішувати через суд — наприклад, вимагати відшкодування сплачених коштів.

Загалом право власності на житло не залежить від того, чи сплачує людина комунальні послуги. Але витрати на утримання квартири мають ділитися між усіма співвласниками пропорційно до їхніх часток.

