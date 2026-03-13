Видео
Главная Экономика Квартира в наследство нескольким людям — кто должен платить за коммуналку

Квартира в наследство нескольким людям — кто должен платить за коммуналку

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 07:25
Квартиру унаследовало несколько человек — потеряет ли право собственности тот, кто не платил за коммуналку
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Иногда случаются ситуации, когда квартира имеет нескольких владельцев, а коммунальные платежи платит только один человек. Так часто бывает, когда после оформления наследства, жилье переходит в собственность нескольких родственников.

О том, кто должен платить за коммуналку в квартире, которую получили в наследство сразу несколько человек, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "НаПенсии".

Читайте также:

Можно ли потерять право на наследство из-за неуплаты коммуналки

Если наследство оформлено официально, все совладельцы имеют законное право на свои доли в квартире. Это право не исчезает даже в том случае, если человек не проживает в жилье или не платит коммунальные услуги.

То есть отсутствие платежей за газ, воду или электроэнергию не лишает совладельца права на долю недвижимости.

Кто должен платить за коммунальные услуги в унаследованной квартире

Однако важно знать, что каждый совладелец имеет не только права, но и обязанности. В частности, расходы на содержание жилья должны распределяться в соответствии с долями в собственности.

Если один человек вынужден оплачивать все счета самостоятельно, он может обратиться к поставщикам коммунальных услуг или в ОСМД или ЖЭК с заявлением о распределении лицевых счетов. В таком случае:

  1. Каждому совладельцу будут начислять плату отдельно — в соответствии с его долей в квартире.
  2. Если другие владельцы не будут платить свою часть, задолженность будет начисляться именно им.

Еще один важный момент — ни один совладелец не обязан выкупать доли других. Это может быть только добровольная договоренность между сторонами.

В случае конфликтов или если один из владельцев не компенсирует расходы на коммунальные услуги, вопрос можно решать через суд — например, требовать возмещения уплаченных средств.

В целом право собственности на жилье не зависит от того, платит ли человек коммунальные услуги. Но расходы на содержание квартиры должны делиться между всеми совладельцами пропорционально их долям.

Ранее мы писали, что наследование — это передача прав и имущества от умершего человека к его наследникам. Оно может происходить по закону или по завещанию, и способ получения имущества не влияет на уплату налогов.

Также мы рассказывали, что иногда люди годами ухаживают за родственником, тратят на него свое время, силы и средства. После его смерти семья обращается к нотариусу, чтобы оформить наследство, но вдруг выясняется, что все имущество завещано постороннему человеку, о котором родственники даже не знали. Тогда возникает вопрос: можно ли оспорить такое завещание.

коммунальные услуги закон наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
