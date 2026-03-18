Класичні помилки ФОП у 2026 році: які 5 порушень призводять до штрафів

Через неуважність або незнання законодавства фізичні особи-підприємці часто потрапляють у неприємності. Зокрема деякі помилки ФОП можуть негативно відобразитися на його фінансовому стані. Бажано заздалегідь розібратися у ситуаціях, які призводять до штрафів у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Читайте також:

Поширені помилки ФОП

До переліку типових помилок, які тягнуть за собою фінансові санкції для ФОП, входить:

перевищення річного ліміту доходу;

неподання декларації при нульовому доході;

отримання коштів за підприємницьку діяльність на особисту картку;

здійснення нефіскалізованих розрахункових операцій;

неправильне закриття ФОП.

"Хороша новина: більшість таких помилок можна виявити самостійно за допомогою простого міні-аудиту. Ще краща — їх можна виправити, якщо діяти вчасно", — зазначив Богдан Янків.

Які штрафи за помилки ФОП

Найкращий спосіб попередити помилки — заздалегідь дізнатися розміри штрафних санкцій. Так, за перевищення річного ліміту доходу доведеться заплатити підвищену ставку єдиного податку в розмірі 15%. Плюс ФОПа примусово переведуть на іншу групу ЄП чи загальну систему.

В разі неподання звітності загрожує штраф до 340 грн за кожну пропущену декларацію. При повторному порушенні норми треба віддати вже 1020 грн. Звітність подається навіть за нульового доходу, це обов’язок суб’єктів господарювання в Україні.

Якщо ФОП отримує кошти на особисту карту замість підприємницького рахунку, його чекає сплата податків за загальними правилами (18% ПДФО плюс 5% військового збору), а також додаткові покарання. Наприклад, стягнення за ведення бізнесу без реєстрації — штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 грн.

Продаж товарів без обов’язкової фіскалізації, тобто відсутність чеків, карається фінансовою відповідальністю в розмірі від 100% до 150% вартості реалізованої продукції. Плюс доведеться змиритися з іншими ризиками — донарахуванням податків і перевірками ДПС.

Нарешті, неправильне закриття ФОП включає відсутність ліквідаційної декларації. Якщо не подати звітність до контролюючого органу, він накладе штраф у розмірі 340 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підприємцям радять відкрити ФОП на початку місяця, оскільки це допоможе уникнути зайвої сплати єдиного соціального внеску. А представникам 1-2 групи вистачить часу на виправлення помилок.

Також ми писали, що нотаріуси часто вважають спадкоємців нерезидентами, застосовуючи у 2026 році підвищену ставку податку 23%. Наприклад, коли у спадковій справі присутні іноземні документи.

Часті запитання

Як дізнатися про штраф від податкової?

ФОПи можуть дізнатися про наявність податкових штрафів дистанційно у 2026 році. Серед доступних способів — скористатися функціоналом Електронного кабінету платника податків на сайті ДПС, завантажити на смартфон застосунок "Моя податкова", перевіряти дані в чат-боті InfoTAX або отримати доступ до стану розрахунків з бюджетом на порталі "Дія".

Як сплатити штраф податкової у 2026 році?

ДПС надсилає ФОПам податкове повідомлення-рішення з інформацією про суму штрафу та реквізити для сплати. Необхідно виконати зобов’язання протягом 10 календарних днів після отримання документу, інакше почнеться нарахування пені. Якщо ФОП самостійно виявив помилку в декларації, то може сплатити штраф разом із єдиним податком.