Налоговый долг в 2026: сумма, из-за какой могут запретить выезд за границу

Купюры гривны разных номиналов в руках.

Обычно украинцы стараются закрыть все проблемные вопросы перед выездом за границу, например, избавиться от долгов. Однако не всегда наши граждане спешат позаботиться о полном расчете с бюджетом. В отдельных случаях путешественнику не позволят покинуть территорию государства с незакрытым налоговым обязательством.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Кого не выпустят за границу из-за долгов

Факт наличия задолженности не является основанием запретить гражданину Украины пересечение государственной границы. Ограничения накладывают исключительно по решению суда, если кредитор или исполнитель обратился с требованием о временном блокировании выезда.

Согласно статье 87 НКУ, суд может установить запрет на передвижение за пределы Украины руководителю юридического лица или постоянного представительства нерезидента в случае наличия налогового долга на сумму более 1 млн гривен, который ответчик не оплатил в течение 240 календарных дней с момента вручения требования.

Основаниями для отмены ограничения на пересечение границы могут быть:

зачисление средств на соответствующий счет (погашение долга в сумме, указанной в решении суда);

получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о смене руководителя-должника;

начало процедуры банкротства.

"Временное ограничение в праве выезда за пределы Украины устанавливается как обеспечительная мера исполнения судебного решения или решения руководителя контролирующего органа о взыскании суммы налогового долга", — говорится в НКУ.

Как проверить, установлен ли запрет на выезд

Перед планированием дальней поездки не помешает убедиться, что на ваше имя нет открытых производств или решений суда. Проконтролировать это можно онлайн разными способами. Например, воспользоваться порталами OpenDataUA и "Судебная власть Украины", просмотреть Единый реестр должников, подать запрос в Государственную пограничную службу.

Эти ресурсы позволяют по персональным данным получать доступ к судебным делам, искать постановления об ограничениях, проверять исполнительные производства и пр. При наличии запрета на выезд нужно действовать быстро: договориться с кредитором о реструктуризации или полностью оплатить задолженность.

Частые вопросы

Могут ли украинцы выехать за границу, если есть долги по алиментам?

Наличие долга по алиментам не означает, что пересечение государственной границы ограничат. Закон позволяет исполнительной службе обратиться в суд с требованием запретить украинцам выезд, если сумма задолженности превышает платеж за 4 месяца. Только на основе судебного решения пограничная служба может не пропустить должника.

Выпустят ли украинцев за границу, если есть долг в банке?

Работает общее правило: задолженность по кредиту не является основанием ограничить выезд граждан за границу. Сперва необходимо получить соответствующее решение суда или государственного/частного исполнителя. Пограничники узнают о запрете передвижения из реестров или официальных документов, которые исполнители передают в ГПСУ.