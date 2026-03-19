Податковий борг у 2026: сума, через яку можуть заборонити виїзд за кордон

Купюри гривні різних номіналів у руках. Фото: Новини.LIVE

Зазвичай українці намагаються закрити всі проблемні питання перед виїздом за кордон, наприклад, позбутися боргів. Однак не завжди наші громадяни спішать подбати про повний розрахунок із бюджетом. В окремих випадках мандрівнику не дозволять покинути територію держави з незакритим податковим зобов’язанням.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Кого не випустять за кордон через борги

Факт наявності заборгованості не є підставою заборонити громадянину України перетин державного кордону. Обмеження накладають виключно за рішенням суду, якщо кредитор або виконавець звернувся з вимогою про тимчасове блокування виїзду.

Згідно зі статтею 87 ПКУ, суд може встановити заборону на пересування за межі України керівнику юридичної особи чи постійного представництва нерезидента в разі наявності податкового боргу на суму понад 1 млн гривень, який відповідач не сплатив протягом 240 календарних днів із моменту вручення вимоги.

Підставами для скасування обмеження на перетин кордону можуть бути:

зарахування коштів на відповідний рахунок (погашення боргу в сумі, зазначеній у рішенні суду);

отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника-боржника;

початок процедури банкротства.

"Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України встановлюється як забезпечувальний захід виконання судового рішення або рішення керівника контролюючого органу про стягнення суми податкового боргу", — йдеться в ПКУ.

Як перевірити, чи встановлена заборона на виїзд

Перед плануванням далекої поїздки не завадить переконатися, що на ваше ім’я немає відкритих проваджень або рішень суду. Проконтролювати це можна онлайн різними способами. Наприклад, скористатися порталами OpenDataUA та "Судова влада України", переглянути Єдиний реєстр боржників, подати запит до Державної прикордонної служби.

Ці ресурси дозволяють за персональними даними отримувати доступ до судових справ, шукати ухвали щодо обмежень, перевіряти виконавчі провадження тощо. У разі наявності заборони на виїзд потрібно діяти швидко: домовитися з кредитором про реструктуризацію чи повністю сплатити заборгованість.

Часті запитання

Чи можуть українці виїхати за кордон, якщо є борги за аліментами?

Наявність боргу за аліментами не означає, що перетин державного кордону обмежать. Закон дозволяє виконавчій службі звернутися в суд із вимогою заборонити українцям виїзд, якщо сума заборгованості перевищує платіж за 4 місяці. Тільки на основі судового рішення прикордонна служба може не пропустити боржника.

Чи випустять українців за кордон, якщо є борг у банку?

Працює загальне правило: заборгованість за кредитом не є підставою обмежити виїзд громадян за кордон. Спершу необхідно отримати відповідне рішення суду або державного/приватного виконавця. Прикордонники дізнаються про заборону пересування з реєстрів чи офіційних документів, які виконавці передають в ДПСУ.