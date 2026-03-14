Українці можуть законно позбутися боргів, не виплачуючи гроші кредитору

Через борги українці можуть стикнутися з неочікуваними проблемами, наприклад, арештом рахунків і стягненням майна. Однак існує спосіб законно врегулювати спір із кредитором — домогтися відкриття справи про визнання особистого банкрутства. Статистика показала, що у 2025 році цим методом скористалася 1371 особа.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що таке особисте банкрутство

Процедура неплатоспроможності фізичних осіб — це визнання себе банкрутом. У 2024 році господарські суди відкрили 962 такі справи, у 2025-му — аж 1371 справу. Українці користуються можливістю зменшити своє боргове навантаження легальним шляхом і врегулювати спір із кредитором у правовому полі.

Подання заяви про відкриття провадження здійснюється за місцем проживання боржника в разі наявності принаймні однієї підстави:

погашення кредитів чи інших планових платежів припинено в розмірі понад 50% щомісячних зобов’язань протягом двох місяців;

немає майна, яке виконавча служба може примусово стягнути на оплату боргу, а заходи з його розшуку були безрезультатними;

присутні ознаки загрози неплатоспроможності.

Але господарський суд відмовить ініціатору у відкритті провадження, якщо для цього немає підстав, або боржник уже повністю розплатився із кредитором, або його притягували до адміністративної/кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з неплатоспроможністю.

Як домогтися визнання особистого банкрутства

Щоб суд виніс позитивний вердикт, особа повинна підтвердити свій фінансовий та майновий стан, надавши необхідний пакет документів, зокрема:

декларацію про майновий стан;

список кредиторів із зазначенням суми заборгованості;

опис майна;

інформацію про банківські рахунки;

документи про доходи (трудову діяльність);

копії правочинів щодо цінного майна за останній рік.

Також доведеться подати пропозицію щодо реструктуризації боргів у вигляді проєкт-плану. На підставі отриманих відомостей господарський суд не пізніше п’яти днів відкриває провадження і призначає арбітражного керуючого для перевірки/аналізу всіх питань.

Якщо особу визнають неплатоспроможною, її звільняють від заборгованостей. Однак упродовж п’яти років після цього людина зобов’язана інформувати другі сторони про факт свого банкрутства перед укладенням договорів позики, поруки чи застави. Плюс ділова репутація не буде вважатися бездоганною протягом трьох років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть арештувати рахунок із пенсійними та іншими соціальними виплатами. Це трапляється, якщо банк не повідомив про спеціальний режим або власник не підтвердив статус коштів.

Також ми писали, що українці повинні вчасно передавати показники лічильника та оплачувати споживання електроенергії, інакше за борги можуть нарахувати штрафи чи навіть відключити світло.