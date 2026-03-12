На пенсію можуть накласти арешт — хто в зоні ризику та як відновити доступ до грошей

Чи можуть накласти арешт на пенсію людини. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пенсії та соціальні виплати захищені законом, тож їх не можна просто так забрати. Однак це не означає, що на них не можуть накласти арешт. Іноді рахунки з цими коштами можуть блокувати.

Про те, чому можуть арештувати пенсійні виплати українців та як повернути доступ до грошей, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на позицію Верховного Суду України.

Чи можуть "арештувати" пенсійні гроші українців

Найчастіше це трапляється, коли виконавець не знає, що на рахунку саме пенсія чи соцдопомога. Якщо банк не повідомив про спецрежим рахунку, арешт формально можливий. Однак це не означає, що гроші одразу знімуть.

Наприклад, у справі №204/9551/18 громадянин оскаржив арешт рахунку з соцвиплатами, накладений до того, як рішення суду набрало законної сили. Апеляційний господарський суд сказав: без підтвердження соціального статусу грошей арешт законний. Виконавець має зняти обмеження після того, як людина надасть документи про соціальний характер коштів.

Отже, блокування рахунку може бути законним, якщо банк не повідомив про спецрежим або якщо боржник не довів, що гроші — соцвиплати. При цьому пенсії та соцдопомога залишаються недоторканими.

Що не має права конфіскувати виконавча служба

Навіть при наявності боргів, закон захищає найнеобхідніші речі для життя людини. Виконавцям заборонено забирати:

ліки;

мінімально необхідні меблі;

холодильник, телевізор, комп’ютер для родини;

телефони, запаси їжі, воду, паливо для опалення;

інструменти для роботи та базові господарські речі.

Якщо борг погашено або провадження закрито, ваші дані повинні видалити з Єдиного реєстру боржників. Для цього потрібно подати заяву виконавцю та документи, що підтверджують завершення справи.

