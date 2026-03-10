Велика Британія підвищує пенсії — на скільки зростуть виплати з 1 квітня

Розмір пенсій у Великій Британії. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Департамент з питань праці та пенсій Великої Британії повідомив про значне підвищення державних пенсій. Воно набере чинності з квітня 2026 року.

Про те, які виплати отримують пенсіонери у Великій Британії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання "Mirror".

Які виплати отримують пенсіонери в Великій Британії

Зараз у Великій Британії живе 12 мільйонів пенсіонерів, а протягом наступних 50 років їхня кількість може зрости до 18 мільйонів.

Парламентський секретар Казначейства Торстен Белл заявив у Палаті громад 9 березня, що пенсіонери вже з наступного місяця отримають додатково 575 фунтів на рік (приблизно 33,8 тис. грн). Нові ставки пенсій у 2026/27 році такі:

Нова державна пенсія: 241,30 фунтів на тиждень (збільшення на 11,05 фунта). Базова державна пенсія: 184,90 фунтів на тиждень (збільшення з 176,45 фунта).

До яких подальших змін варто готуватись пенсіонерам у Великій Британії

За прогнозами, до 2029 року щорічне підвищення може скласти близько 2,100 фунтів. Белл зазначив, що під час поточного парламенту загальна нова державна пенсія зросте приблизно на цю суму. Таке підвищення стало можливим завдяки принципу "триразового замка", який дозволяє пенсіям зростати швидше за інфляцію.

Депутат Лейбористської партії Пітер Прінслі наголосив на пенсіонерах, які живуть на межі бідності, і запитав про заходи для підтримки тих, хто користується продовольчими банками та страждає від соціальної ізоляції.

У відповідь Белл сказав, що уряд не лише підвищує пенсії, а й проводить кампанію з охоплення пенсійного кредиту та стежить за вартістю життєво важливих товарів, зокрема енергії.

