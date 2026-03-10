Великобритания повышает пенсии — на сколько вырастут выплаты с 1 апреля

Размер пенсий в Великобритании. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Департамент по вопросам труда и пенсий Великобритании сообщил о значительном повышении государственных пенсий. Оно вступит в силу с апреля 2026 года.

О том, какие выплаты получают пенсионеры в Великобритании в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание "Mirror".

Какие выплаты получают пенсионеры в Великобритании

Сейчас в Великобритании живет 12 миллионов пенсионеров, а в течение следующих 50 лет их количество может вырасти до 18 миллионов.

Парламентский секретарь Казначейства Торстен Белл заявил в Палате общин 9 марта, что пенсионеры уже со следующего месяца получат дополнительно 575 фунтов в год (примерно 33,8 тыс. грн). Новые ставки пенсий в 2026/27 году следующие:

Новая государственная пенсия: 241,30 фунтов в неделю (увеличение на 11,05 фунта). Базовая государственная пенсия: 184,90 фунтов в неделю (увеличение с 176,45 фунта).

К каким дальнейшим изменениям стоит готовиться пенсионерам в Великобритании

По прогнозам, к 2029 году ежегодное повышение может составить около 2,100 фунтов. Белл отметил, что во время текущего парламента общая новая государственная пенсия вырастет примерно на эту сумму. Такое повышение стало возможным благодаря принципу "трехкратного замка", который позволяет пенсиям расти быстрее инфляции.

Депутат Лейбористской партии Питер Принсли отметил пенсионеров, живущих на грани бедности, и спросил о мерах для поддержки тех, кто пользуется продовольственными банками и страдает от социальной изоляции.

В ответ Белл сказал, что правительство не только повышает пенсии, но и проводит кампанию по охвату пенсионного кредита и следит за стоимостью жизненно важных товаров, в частности энергии.

