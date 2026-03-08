Пенсионное удостоверение — какие скидки и бесплатные услуги можно получить по документу в марте

Льготы для пенсионеров. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пожилые люди не знают обо всех своих законных правах, а потому не пользуются ими. Однако государство предусмотрело немало льгот и скидок, которые могут значительно облегчить жизнь пенсионеров.

О том, какие льготы и скидки могут получить пенсионеры по пенсионному удостоверению в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получить пенсионное удостоверение в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что с 1 января 2026 года в Украине меняются правила выхода на пенсию по возрасту. Главное изменение — увеличение требований к страховому стажу.

По закону пенсионный возраст зависит от того, сколько лет страхового стажа имеет человек. Выйти на пенсию в 2026 году можно в 60, 63 или 65 лет:

Для оформления пенсии в 60 лет нужно не менее 33 лет официального стажа. Если такого количества лет нет, право на пенсию в 63 года будут иметь те, кто имеет минимум 23 года стажа. Если и это условие не выполнено, оформить пенсию можно будет с 65 лет, но при наличии хотя бы 15 лет стажа.

Люди, которые не имеют даже минимального стажа, смогут получать государственную социальную помощь через Пенсионный фонд.

В каких видах транспорта пенсионное удостоверение гарантирует бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Это касается:

трамваев;

автобусов;

троллейбусов;

пригородных электропоездов.

В некоторых городах для льготных поездок нужно иметь электронный билет. Обычно бесплатный проезд не распространяется на метро и маршрутные такси, если местные власти не приняли другое решение.

Пенсионеры, имеющие статус участника боевых действий, могут бесплатно или со скидкой пользоваться междугородним транспортом — поездами, автобусами и даже самолетами.

Пенсионеры с инвалидностью, которые имеют собственный автомобиль, также могут бесплатно оставлять машину на платных парковках.

Налоговые льготы для пенсионеров в 2026 году

Пенсионеры и люди с инвалидностью I-II группы освобождаются от уплаты земельного налога на отдельные виды участков. В частности:

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачного участка;

до 0,01 га — для строительства гаража;

до 2 гектаров — для ведения личного хозяйства;

для строительства жилого дома: до 0,25 га в селе, до 0,15 га в поселке и до 0,10 га в городе.

Есть ли льготы на коммунальные услуги для пенсионеров

Часть пенсионеров имеет право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. К таким категориям относятся ветераны войны, "дети войны", семьи погибших военных, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и другие.

Размер льготы может составлять от 25% до полной компенсации стоимости услуг — все зависит от статуса человека. Например, бывшие учителя, медики, работники культуры или библиотек, которые работали и проживали в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату жилья и коммуналки.

В 2026 году для получения таких льгот средний ежемесячный доход пенсионера не должен превышать 4 660 гривен. Кроме того, некоторые пожилые люди могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.

Медицинская помощь и юридические услуги

Пенсионеры могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Однако некоторые дополнительные льготы зависят от статуса человека — например, инвалидности или статуса ветерана войны или труда. Такие категории граждан могут получить:

средства для реабилитации;

бесплатное протезирование;

первоочередное медицинское обслуживание;

санаторно-курортное лечение (хотя сейчас оно частично ограничено из-за войны).

Кроме того, в Украине работает программа "Доступные лекарства". По ней некоторые препараты можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, если есть электронный рецепт от врача.

Также пожилые люди имеют право на бесплатную юридическую помощь. Она включает консультации, а также помощь в подготовке заявлений, жалоб и других необходимых документов.

Ранее мы писали, что с 1 апреля 2026 года часть украинцев может остаться без пенсионных выплат. Чтобы и в дальнейшем получать пенсию, пожилым людям нужно вовремя выполнить одно обязательное требование.

Также мы рассказывали, что в 2026 году у некоторых пенсионеров могут потребовать вернуть уже назначенные выплаты. Такое случается тогда, когда во время проверки находят неточные данные в документах или ошибки в вычислениях, которые повлияли на размер пенсии.