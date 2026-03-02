Льготный проезд для пенсионеров — какие ограничения действуют весной 2026 года

Пожилая женщина в транспорте. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые официально вышли на пенсию, имеют право на ряд государственных льгот. Весной 2026 года одним из важнейших преимуществ остается бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако эта льгота имеет четкие ограничения, и в отдельных случаях пожилым людям все же придется платить.

О том, в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Какой транспорт бесплатный для пенсионеров в марте

Согласно действующим правилам, пенсионеры могут бесплатно пользоваться такими видами транспорта:

трамваями;

троллейбусами;

автобусами в пределах города;

пригородными электропоездами.

Относительно маршрутных такси, ситуация несколько иная. Специалисты Бесплатной юридической помощи объясняют, что льготный проезд там предусмотрен, однако количество бесплатных мест ограничено. Их количество устанавливает местная власть, поэтому условия могут отличаться в зависимости от региона.

В каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот в марте

В то же время есть виды транспорта, где бесплатный проезд для пенсионеров не предусмотрен. В частности, льготы не распространяются на такси, поскольку этот вид перевозок не относится к общественному транспорту. Также пенсионерам придется оплачивать проезд:

междугородними автобусами;

поездами дальнего сообщения.

В этих случаях действуют общие правила оплаты без каких-либо льгот.

Могут ли оштрафовать пенсионера за безбилетный проезд

Право на бесплатный проезд действует только при наличии подтверждающего документа. Если пенсионер не имеет при себе удостоверения, он обязан приобрести билет. Если же пассажир едет без удостоверения и без билета, контролер может выписать штраф.

Согласно 135 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, сумма штрафа составляет двадцатикратную стоимость проезда. Например, в Киев — это 160 гривен.

