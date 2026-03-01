Видео
Главная Экономика Повышение пенсий в 2026 году — на сколько выросли суммы для украинцев 65+

Повышение пенсий в 2026 году — на сколько выросли суммы для украинцев 65+

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 05:52
Минимальные пенсии для украинцев 65+ — как изменились суммы с 1 марта
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

С 1 марта 2026 года в Украине проходит очередное повышение пенсий в рамках ежегодной индексации. Соответствующее решение уже принято правительством, поэтому миллионы граждан получат большие выплаты. Размер надбавки будет определяться индивидуально, но для отдельных категорий установлены гарантированные минимумы.

О том, как изменятся минимальные выплаты для украинцев 65+ с полным стажем, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание "На Пенсии".

Читайте также:

Новые минимальные пенсионные выплаты с 1 марта 2026 года

После индексации минимальные пенсии вырастут в зависимости от возраста и имеющегося стажа:

  • лица в возрасте от 80 лет (при условии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин), а также неработающие пенсионеры от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) будут получать не менее 4 213 грн вместо 3 758 грн. Повышение составляет 455 грн;
  • для пенсионеров в возрасте от 70 лет с полным стажем выплаты вырастут с 3 613 грн до 4 050 грн. Доплата составит 437 грн;
  • граждане до 70 лет с полным страховым стажем будут получать от 3 725 грн вместо 3323 грн, то есть на 402 грн больше;
  • для тех, кто имеет меньший страховой стаж, минимальная пенсия увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн, что означает повышение в 368 грн.

Отдельно предусмотрен пересмотр минимальных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

Что еще изменится для пенсионеров в 2026 году

Кроме повышения минимальных выплат, предусмотрено еще несколько важных нововведений:

  1. Продолжается индексация пенсий, назначенных в 2021-2025 годах, которые ранее не были пересчитаны в соответствии с действующим законодательством.
  2. С 1 апреля 2026 года работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии. При этом учтут дополнительно приобретенный страховой стаж и/или изменение уровня заработной платы.

В то же время есть категории пенсий, которые индексации не подлежат. Речь идет о выплатах, равных прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, а также о максимальных пенсиях (ограниченные десятью прожиточными минимумами). Их уже пересмотрели с 1 января 2026 года после повышения прожиточного минимума.

Как отличается индексация пенсий в сравнение с предыдущим годом

В 2025 году уровень индексации составлял 11,5%, тогда как в 2026 году он вырос до 12,1%. Это означает, что нынешнее повышение является несколько большим.

Ожидается, что и фактические суммы доплат для пенсионеров будут выше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличен и максимальный размер надбавки: если в 2025 году он составлял 1 500 грн, то в 2026 году может достигать 2 595 грн.

Ранее мы писали, что с 1 марта 2026 года в Польше введут новые правила для тех, кто получает досрочную пенсию или выплаты по инвалидности и подрабатывает. Зарабатывать позволят больше, но если превысить установленный лимит, пенсию могут уменьшить или временно остановить.

Также мы рассказывали, что Германия продолжает принимать больше всего украинцев за рубежом — в конце 2025 года там находилось более 1,24 млн человек с временной защитой. Многие из них уже работают, учатся, открывают бизнес и интересуются, какую пенсию там можно получать.

выплаты пенсии пенсионеры индексация минимальная пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
