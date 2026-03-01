Мінімальні пенсії для українців 65+ — як змінились суми з 1 березня

Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

З 1 березня 2026 року в Україні проходить чергове підвищення пенсій у межах щорічної індексації. Відповідне рішення вже ухвалене урядом, тож мільйони громадян отримають більші виплати. Розмір надбавки визначатиметься індивідуально, але для окремих категорій встановлені гарантовані мінімуми.

Про те, як зміняться мінімальні виплати для українців 65+ з повним стажем, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання "На Пенсії".

Реклама

Читайте також:

Нові мінімальні пенсійні виплати з 1 березня 2026 року

Після індексації мінімальні пенсії зростуть залежно від віку та наявного стажу:

особи віком від 80 років (за умови стажу не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок), а також непрацюючі пенсіонери від 65 років із повним стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) отримуватимуть щонайменше 4 213 грн замість 3758 грн. Підвищення становить 455 грн;

для пенсіонерів віком від 70 років із повним стажем виплати зростуть із 3 613 грн до 4 050 грн. Доплата становитиме 437 грн;

громадяни до 70 років із повним страховим стажем отримуватимуть від 3 725 грн замість 3323 грн, тобто на 402 грн більше;

для тих, хто має менший страховий стаж, мінімальна пенсія збільшиться з 3 038 грн до 3 406 грн, що означає підвищення у 368 грн.

Окремо передбачено перегляд мінімальних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Що ще зміниться для пенсіонерів у 2026 році

Окрім підвищення мінімальних виплат, передбачено ще кілька важливих нововведень:

Продовжується індексація пенсій, призначених у 2021–2025 роках, які раніше не були перераховані відповідно до чинного законодавства. З 1 квітня 2026 року працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії. При цьому врахують додатково набутий страховий стаж та/або зміну рівня заробітної плати.

Водночас є категорії пенсій, які індексації не підлягають. Йдеться про виплати, що дорівнюють прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, а також про максимальні пенсії (обмежені десятьма прожитковими мінімумами). Їх уже переглянули з 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму.

Як відрізняється індексація пенсій у порівняння з попереднім роком

У 2025 році рівень індексації становив 11,5%, тоді як у 2026 році він зріс до 12,1%. Це означає, що цьогорічне підвищення є дещо більшим.

Очікується, що і фактичні суми доплат для пенсіонерів будуть вищими, ніж торік. Крім того, збільшено і максимальний розмір надбавки: якщо у 2025 році він складав 1 500 грн, то у 2026 році може досягати 2 595 грн.

Раніше ми писали, що з 1 березня 2026 року в Польщі запровадять нові правила для тих, хто отримує дострокову пенсію або виплати по інвалідності та підробляє. Заробляти дозволять більше, але якщо перевищити встановлений ліміт, пенсію можуть зменшити або тимчасово зупинити.

Також ми розповідали, що Німеччина й надалі приймає найбільше українців за кордоном — наприкінці 2025 року там перебувало понад 1,24 млн осіб із тимчасовим захистом. Багато з них уже працюють, навчаються, відкривають бізнес і цікавляться, яку пенсію там можна отримувати.