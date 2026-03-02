Пільговий проїзд для пенсіонерів — які обмеження діють навесні 2026 року

Жінка похилого віку в транспорті. Фото: УНІАН

Громадяни України, які офіційно вийшли на пенсію, мають право на низку державних пільг. Навесні 2026 року однією з найважливіших переваг залишається безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак ця пільга має чіткі обмеження, і в окремих випадках людям похилого віку все ж доведеться платити.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не мають пільг у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінет Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Який транспорт безплатний для пенсіонерів у березні

Згідно з чинними правилами, пенсіонери можуть безоплатно користуватися такими видами транспорту:

трамваями;

тролейбусами;

автобусами в межах міста;

приміськими електропоїздами.

Щодо маршрутних таксі, ситуація дещо інша. Фахівці Безплатної правничої допомоги пояснюють, що пільговий проїзд там передбачений, однак кількість безплатних місць обмежена. Їхню кількість встановлює місцева влада, тому умови можуть відрізнятися залежно від регіону.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у березні

Водночас є види транспорту, де безплатний проїзд для пенсіонерів не передбачений. Зокрема, пільги не поширюються на таксі, оскільки цей вид перевезень не належить до громадського транспорту. Також пенсіонерам доведеться оплачувати проїзд:

міжміськими автобусами;

поїздами далекого сполучення.

У цих випадках діють загальні правила оплати без будь-яких пільг.

Чи можуть оштрафувати пенсіонера за безквитковий проїзд

Право на безплатний проїзд діє лише за наявності підтверджуючого документа. Якщо пенсіонер не має при собі посвідчення, він зобов’язаний придбати квиток. Якщо ж пасажир їде без посвідчення і без квитка, контролер може виписати штраф.

Згідно зі 135 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, сума штрафу становить двадцятикратну вартість проїзду. Наприклад, у Київ — це 160 гривень.

