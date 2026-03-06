Видео
Главная Экономика Мобильная связь для абонентов 60+ — какие бюджетные тарифы можно подключить

Мобильная связь для абонентов 60+ — какие бюджетные тарифы можно подключить

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 18:35
Лучшие тарифы для пенсионеров — что подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell
Пенсионеры в Украине могут выбрать бюджетный мобильный тариф. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам в Украине предлагают выгодные мобильные тарифы не за "все деньги мира" в марте 2026 года. Абонентам Киевстара, Vodafone и lifecell доступны относительно бюджетные пакеты услуг с достаточным наполнением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие недорогие тарифы от операторов мобильной связи могут выбрать украинцы.

Читайте также:

Тариф от Киевстара

Клиенты в возрасте 60+ и лица с инвалидностью могут подключить тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Он активируется офлайн в ближайшем магазине оператора с паспортом/ID-картой и идентификационным кодом или в приложении "Дія".

За свои деньги абоненты Киевстара получат:

  • 10 ГБ трафика (8 ГБ можно использовать в роуминге);
  • безлим на звонки в сети;
  • 100 минут на разговоры по Украине;
  • 100 SMS;
  • Киевстар ТВ Легкий;
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Среди перечня Суперсил пенсионерам могут пригодиться дополнительные 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, доступ к премиальным сервисам медицинского приложения Helsi.

Тариф от Vodafone

Среди бюджетных пакетов услуг — Flexx GO для контрактных клиентов за 280 грн/мес. Однако цена доступна только после переноса мобильного номера в сеть. Абоненты получают безлимитный трафик, 15 ГБ интернета в 27-ми странах ЕС, 1000 минут на разговоры по Украине и в роуминге, безлим на звонки в сети Vodafone, 150 SMS.

"В тарифе Flexx GO действует акция "ХОТ" при переносе номера. В течение 12 месяцев (с момента совершения первого звонка) в тарифе предоставляются дополнительные 500 минут для пользования в Украине и в 27 странах ЕС и 5 ГБ в роуминге", — говорится на официальном сайте оператора.

Тариф от lifecell

Для лиц от 55 лет доступен акционный тариф "Забота". Его можно подключить после переноса номера в сеть lifecell исключительно в магазинах компании или в центрах продаж/обслуживания под торговой маркой "Volia".

За 190 грн/мес. пользователи получат 20 ГБ трафика, безлим на lifecell, 1000 минут на разговоры по Украине, безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и т.д.). Абонентам зафиксировали цену до 31 декабря 2027 года.

Напомним, Vodafone поднял стоимость тарифов для абонентов предоплаты. Цены на архивные пакеты услуг изменились 5 марта 2026 года. Украинцы должны платить на 45-70 грн больше за мобильную связь.

Также мы писали, что клиенты Киевстара могут восстановить скорость безлимитного мобильного интернета, воспользовавшись услугами Турбо/Турбо XL. До конца апреля 2026 года цена составляет 1 грн.

пенсионеры Киевстар Vodafone lifecell мобильные операторы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
