Тарифы Vodafone подорожают на 70 грн — сколько придется платить с 5 марта

Известный оператор мобильной связи планирует повысить стоимость популярных тарифов на 45-70 грн. Речь идет о Vodafone, абонентам которого придется больше платить за услуги с 5 марта 2026 года. В то же время предполагается увеличение наполнения тарифных планов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о новых ценах, ссылаясь на официальный сайт Vodafone.

Какие тарифы Vodafone подорожают

Нововведение коснется только архивных тарифов подписки, то есть пакетов услуг, уже закрытых для новых подключений. С 5 марта 2026 года для некоторых абонентов мобильного оператора изменят условия обслуживания, в частности цены на тарифные планы будут находиться на таком уровне:

Joice — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

Joice Start 2023 — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

SuperNet Start+ — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

Joice Start — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Joice Start Special — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Turbo — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Joice PRO — 400 грн/мес. вместо 330 грн;

Joice PRO 2023 — 390 грн/мес. вместо 320 грн;

SuperNet Pro — 400 грн/мес. вместо 340 грн;

Joice MAX 2023 — 450 грн/мес. вместо 390 грн;

Joice MAX — 520 грн/мес. вместо 450 грн;

SuperNet Unlim — 520 грн/мес. вместо 470 грн;

Light+ — 230 грн/мес. вместо 185 грн;

SuperNet Turbo 4G — 320 грн/мес. вместо 250 грн;

SuperNet Turbo 2019 — 320 грн/мес. вместо 250 грн.

Повышение цен повлечет за собой обновление объемов услуг. Абоненты получат больше гигабайтов мобильного интернета, минут на разговоры по Украине и минут для звонков в роуминге. О потенциальных изменениях Vodafone обещал предупредить в сообщении.

Также отметим, что для клиентов с подключенным сервисом "Год без абонплат" сохранят старую стоимость тарифных планов до окончания срока его действия. Проверить информацию можно по коду *365*1#.

Какой самый дешевый тариф Vodafone

Кто не согласен с новыми условиями обслуживания, может подключить другой пакет услуг. Одним из актуальных бюджетных тарифов мобильного оператора является Flexx GO за 350 грн/мес. Если не учитывать скидки для новых абонентов и временные акционные предложения, это действительно самый дешевый контрактный пакет.

За свою цену он включает безлимитный трафик при использовании 45 приложений (Instagram, TikTok, Telegram и т.д.), 25 ГБ для доступа в интернет (из них 15 ГБ действуют в 27 странах Евросоюза), 500 минут на разговоры по Украине и в роуминге, безлим в сети, 50 SMS.

Если человек купит новый номер Vodafone, активируется акция "ХОТ": в течение первых 6 месяцев пользования будут доступны дополнительные 500 минут на звонки по Украине и в ЕС плюс 25 ГБ мобильного трафика.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут подключить акцию "Турбоподдержка" и заплатить за восстановление скорости мобильного интернета всего 1 грн вместо 100 или 150 грн с услугами Турбо/Турбо XL.

Также мы писали, что Киевстар продлил действие акционного предложения "Хороший номер — хорошая скидка" на март 2026 года, однако увеличил стоимость простых номеров до 450 грн вместо 400 грн в феврале.