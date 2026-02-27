Красивые номера Киевстара подорожают — к какой цене готовиться клиентам с 1 марта

Абоненты Киевстара могут купить красивый номер со скидкой. Фото: Google Maps

Известный оператор мобильной связи продлил срок действия акционного предложения "Красивый номер — хорошая скидка". Абоненты Киевстара смогут платить меньше за красивую комбинацию цифр, но расходы будут больше по сравнению с январем и февралем 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит красивый номер

Одна из услуг Киевстара — покупка мобильного номера по выбранным параметрам. Клиенты могут самостоятельно настроить конструктор и остановить выбор на наиболее понравившейся комбинации. Благодаря акции "Хороший номер — хорошая скидка" самые дешевые варианты за 600 грн стоят еще меньше.

"Мы продлеваем срок действия акции для абонентов подписки и контракта до 31 марта 2026 года. С 1 марта клиенты могут приобрести Идеальный мобильный номер по новой акционной цене — 450 гривен вместо 600", — говорится в сообщении компании.

Однако интересный нюанс: еще в январе украинцы могли заплатить 350 грн в рамках этого предложения, а в феврале — 400 грн. То есть за два месяца Киевстар дважды поднял стоимость мобильного номера, уменьшив доступную скидку.

Как купить красивый номер Киевстара

Абонентам дают на выбор четыре категории, отличающиеся комбинациями цифр и ценой:

простые номера за 600 или 1000 грн — содержат указанные цифры без дополнительных условий;

серебряные номера за 800 или 1 500 грн — цифры повторяются или размещаются зеркально;

золотые номера за 2 000 или 3 000 грн — три цифры, что повторяются или располагаются в порядке возрастания/убывания;

платиновые номера за 3 000 или 4 000 грн — содержат четыре одинаковые цифры подряд.

Киевстар предлагает абонентам красивые мобильные номера. Фото: скриншот

Чтобы заказать услугу, надо посетить официальный сайт мобильного оператора, выбрать категорию и кликнуть на понравившуюся комбинацию. Следующие шаги — подключить тарифный план, оплатить и подождать доставку физической SIM-карты удобным способом. При выборе eSIM ждать не нужно — можно сразу отсканировать QR-код и пользоваться покупкой.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут воспользоваться услугами Турбо и Турбо XL всего за 1 грн в рамках акционного предложения "Турбоподдержка". Стандартная стоимость доходит до 100 и 150 грн соответственно.

Также мы писали, что Киевстар планирует обновить некоторые архивные тарифы с 1 марта 2026 года. Абоненты популярной линейки LOVE UA смогут пользоваться минутами для международных звонков.