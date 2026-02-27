Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Киевстар поднимет стоимость номеров — сколько надо будет платить с 1 марта

Киевстар поднимет стоимость номеров — сколько надо будет платить с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 18:35
Красивые номера Киевстара подорожают — к какой цене готовиться клиентам с 1 марта
Абоненты Киевстара могут купить красивый номер со скидкой. Фото: Google Maps

Известный оператор мобильной связи продлил срок действия акционного предложения "Красивый номер — хорошая скидка". Абоненты Киевстара смогут платить меньше за красивую комбинацию цифр, но расходы будут больше по сравнению с январем и февралем 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит красивый номер

Одна из услуг Киевстара — покупка мобильного номера по выбранным параметрам. Клиенты могут самостоятельно настроить конструктор и остановить выбор на наиболее понравившейся комбинации. Благодаря акции "Хороший номер — хорошая скидка" самые дешевые варианты за 600 грн стоят еще меньше.

"Мы продлеваем срок действия акции для абонентов подписки и контракта до 31 марта 2026 года. С 1 марта клиенты могут приобрести Идеальный мобильный номер по новой акционной цене — 450 гривен вместо 600", — говорится в сообщении компании.

Однако интересный нюанс: еще в январе украинцы могли заплатить 350 грн в рамках этого предложения, а в феврале — 400 грн. То есть за два месяца Киевстар дважды поднял стоимость мобильного номера, уменьшив доступную скидку.

Как купить красивый номер Киевстара

Абонентам дают на выбор четыре категории, отличающиеся комбинациями цифр и ценой:

  • простые номера за 600 или 1000 грн — содержат указанные цифры без дополнительных условий;
  • серебряные номера за 800 или 1 500 грн — цифры повторяются или размещаются зеркально;
  • золотые номера за 2 000 или 3 000 грн — три цифры, что повторяются или располагаются в порядке возрастания/убывания;
  • платиновые номера за 3 000 или 4 000 грн — содержат четыре одинаковые цифры подряд.
Киевстар поднимет стоимость номеров — сколько надо будет платить с 1 марта - фото 1
Киевстар предлагает абонентам красивые мобильные номера. Фото: скриншот

Чтобы заказать услугу, надо посетить официальный сайт мобильного оператора, выбрать категорию и кликнуть на понравившуюся комбинацию. Следующие шаги — подключить тарифный план, оплатить и подождать доставку физической SIM-карты удобным способом. При выборе eSIM ждать не нужно — можно сразу отсканировать QR-код и пользоваться покупкой.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут воспользоваться услугами Турбо и Турбо XL всего за 1 грн в рамках акционного предложения "Турбоподдержка". Стандартная стоимость доходит до 100 и 150 грн соответственно.

Также мы писали, что Киевстар планирует обновить некоторые архивные тарифы с 1 марта 2026 года. Абоненты популярной линейки LOVE UA смогут пользоваться минутами для международных звонков.

акция Киевстар мобильный оператор номер телефона скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации