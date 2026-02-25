Киевстар закроет тариф для абонентов предоплаты — что потеряют украинцы в марте

Киевстар планирует закрыть тариф для корпоративных клиентов. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил клиентов о закрытии тарифного плана предоплаты. Абонентам Киевстара стоит приготовиться к изменениям — новые подключения пакета услуг станут недоступными со 2 марта 2026 года, однако вместо одного тарифа появятся три новых.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какой тариф Киевстара закроют

Компания приняла решение о закрытии для новых подключений тарифного плана подписки "Ускоряйтесь". Это пакет услуг для корпоративных клиентов, которые нуждаются в доступе к интернету даже в условиях отключения электроэнергии.

"Если вы пользуетесь тарифом "Ускоряйтесь", его условия для вас не изменятся. Новые клиенты не смогут подключить этот тариф со 2 марта 2026 года", — уточнили в Киевстаре.

Этот пакет стоит 350 грн/мес. и включает интернет на скорости до 100 Мбит/с с возможностью увеличения до 1 ГБ/с. Плюс абонентам предоставляется Суперсила "Статический IP-адрес", защищающая выход в сеть и позволяющая удаленно пользоваться корпоративными файлами или настраивать VPN.

Среди позитивных новостей от Киевстара — со 2 марта клиенты смогут выбрать среди трех новых тарифов подписки, которые будут включать еще больше полезных услуг для бизнеса.

Интернет для бизнеса от Киевстара

Мобильный оператор предлагает украинцам несколько пакетов на выбор. Жители многоквартирных домов могут подключить тариф:

"Начните" за 100 грн/мес — скорость до 50 Мбит/с;

"Масштабируйтесь" за 295 грн/мес. — скорость до 100 Мбит/с;

"Ускоряйтесь" за 350 грн/мес. — скорость до 100 Мбит/с или 1 ГБ.

Для отдельных зданий и бизнес-центров предусматривается подключение оптоволоконной линии, что обеспечивает гарантированную скорость интернета. Стоимость начинается от 600 грн/мес. и доходит до 7 000 грн/мес. Новым абонентам предлагают скидку 40% или 50% на первый год обслуживания (действует только для двух тарифных планов).

Разница между контрактными и предоплатными пакетами — в договоре, который нужно подписать для получения услуг. Контракт заказывают юридические лица и ФЛП, что платят деньгами со счета своей компании. А клиенты переплаты могут заключить упрощенный договор с регистрацией на физическое лицо.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар планирует обновить некоторые тарифные планы, добавив минуты для международных звонков. Ранее абоненты этих пакетов могли звонить только на номера украинских мобильных сетей.

Также мы писали, что Киевстар хочет изменить условия обслуживания и обновить большое количество услуг с 1 марта 2026 года. Модификации ждут SIM для второго телефона, SIM для роутера, VideoGO и пр.