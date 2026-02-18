Видео
Україна
Абонентам Киевстара приготовиться — что ждет с 1 марта

Абонентам Киевстара приготовиться — что ждет с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 09:05
Киевстар обновит популярные услуги с 1 марта — кому из абонентов приготовиться
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 1 марта 2026 года. Киевстар запланировал обновить некоторые дополнительные услуги и пакеты, о чем клиенты будут проинформированы в SMS.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт компании.

Обновление услуг Киевстара

Оператор не уточнил, какие именно изменения будут внесены, однако перечислил услуги и пакеты с предстоящим обновлением условий обслуживания. С 1 марта 2026 года пользователи этих сервисов столкнутся с модификациями:

  • D-Jingle;
  • SIM для планшета;
  • SIM для второго телефона;
  • Дополнительный номер;
  • Прямой номер;
  • Гигабит;
  • Статический IP адрес;
  • SIM для роутера;
  • 300 минут на другие сети и за границу;
  • 300 минут по Украине;
  • 100 минут на другие сети по Украине и за границу;
  • 50 минут на другие сети по Украине;
  • 5 ГБ;
  • 15 ГБ;
  • VideoGO;
  • Соцсети и мессенджеры;
  • 50 минут за границу;
  • Конвергентный — услуги Виртуальная мобильная АТС.

Мобильный оператор сообщил, что некоторые из указанных услуг абоненты смогут выбрать как Суперсилу без доплат в рамках подключенного тарифного плана. Зато платные пакеты будут предоставляться на ранее установленных условиях.

"Если вы пользуетесь этими пакетами или услугами, мы пришлем вам SMS минимум за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях", — уточнили в Киевстаре.

Также стоит знать, что клиенты имеют право расторгнуть договор об обслуживании в случае несогласия с изменениями. Никаких штрафных санкций или других карательных мер применено не будет, поскольку процедура предусмотрена действующим законодательством Украины.

Тарифы Киевстара могут подорожать

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор планирует повысить стоимость тарифов с 1 марта. Цены могут вырасти на 50-90 грн, но только для архивных пакетов (они уже недоступны для новых подключений). Предварительно, платить больше придется за такие тарифные планы Киевстара:

  • "Вкусный";
  • "Без границ lite";
  • "ТВОЙ Любимый";
  • "LOVE UA Базовый";
  • "Безлим Соцсети";
  • "Киевстар Комфорт 2018";
  • "LOVE UA Свобода / Свобода 2022".

В то же время новые цены приведут к увеличению количества гигабайтов, которые можно использовать в роуминге в рамках сервиса Roam Like At Home. Это поможет украинцам дольше оставаться на связи за рубежом. Об изменениях компания будет отдельно уведомлять абонентов через оповещения SMS.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут платить за тариф с домашним интернетом, мобильной связью и телевидением всего 200 грн в течение трех месяцев обслуживания. Это акционная цена в линейке "ВСЕ ВМЕСТЕ".

Также мы писали, что Киевстар купил 100% акций Tabletki.ua за 160 млн долларов. Онлайн платформа позволяет искать, сравнивать и бронировать лекарственные средства в украинских аптеках. Цифровой портфель Киевстара пополнился.

изменения Киевстар связь услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
