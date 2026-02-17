Мобильные тарифы для интернета — что выгодно выбрать от Киевстара, Vodafone и lifecell

Мужчина с телефоном у руках. Фото: Pexels

Многие украинцы выбирают мобильные тарифы, ориентируясь на наполнение, а не цену. Подростки и молодежь, в отличие от пожилых людей, нуждаются в доступе к интернету — чем больше трафика, тем лучше. Операторы предложили несколько выгодных пакетов услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы подойдут абонентам в поисках мобильного трафика.

Тариф от Киевстара

Среди всех доступных тарифных планов наиболее выгодным является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". Он стоит 290 грн/мес., но только для абонентов, которые перенесли номер в Киевстар. Тогда вместо 40 ГБ трафика пользователи получат безлимит плюс:

15 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети;

300 минут на разговоры по Украине и за границу;

300 SMS;

домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с.

Отдельно можно активировать две Суперсилы на выбор, если не хватает стандартного наполнения. Например, Киевстар ТВ, SIM для второго телефона, дополнительный номер, Helsi, SIM для планшета, 5 ГБ в роуминге и WOG.

Тариф от Vodafone

Абонентам выгодно перенести мобильный номер в сеть с помощью сервиса MNP и подключить пакет услуг Flexx GO за 280 грн/мес. Он включает безлимитный интернет-трафик, 15 ГБ для использования в 27 странах ЕС, неограниченные звонки на номера Vodafone и 1000 минут для разговоров по Украине.

Как только будет потрачено 50 ГБ, скорость мобильного интернета снизится до 1,5 Мбит/с. А после использования 30 ГБ в приложениях/сервисах, скорость будет ограничена до 1,5 Мбит/с до момента переподключения пакета услуг на 4 недели.

Тариф от lifecell

Среди доступных вариантов — тарифный план "Мега" за 270 грн для клиентов, которые перенесли номер в сеть. Стандартная цена намного выше, поэтому единственный вариант для снижения стоимости — воспользоваться сервисом MNP, если вы обслуживаетесь другим оператором связи.

За такие деньги предоставляется 25 ГБ трафика или безлимитный интернет (10 ГБ можно использовать в ЕС) при условии своевременной оплаты тарифа. Также включается 750 минут на разговоры (плюс 750 мин), безлимит на lifecell и популярные мобильные приложения.

Напомним, lifecell запланировал повышение цен на тарифные планы с 18 февраля 2026 года. Пакеты услуг "Макси" и "Мега" подорожают, некоторым абонентам придется платить на 100 грн больше, чем раньше.

Также мы писали, как украинцам сэкономить до 15% на мобильных тарифах. Клиенты lifecell могут воспользоваться сервисом "Тарифная подписка" и заплатить за 6 или 12 месяцев обслуживания наперед.