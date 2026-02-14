Видео
Главная Экономика Украинцы могут меньше заплатить за мобильные тарифы — где выгодные условия

Украинцы могут меньше заплатить за мобильные тарифы — где выгодные условия

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:15
Выгодные мобильные тарифы — что подключить в Киевстаре или Vodafone по низкой цене
Девушка со смартфоном. Фото: Pexels

Учитывая удорожание мобильных тарифов, украинские абоненты ищут возможности экономии. Операторы связи дают клиентам то, в чем они нуждаются — пакеты услуг с выгодными скидками. Мы узнали, как платить меньше в сети Киевстара и Vodafone.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки на тарифные планы установили мобильные операторы Украины.

Читайте также:

Выгодные тарифы Киевстара

Абоненты могут подключить пакет услуг из линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ" и получить акционную цену на три месяца. Тарифные планы включают все необходимые сервисы: домашний интернет, мобильную связь и Киевстар ТВ. Дополнительно предоставляется Суперсила на выбор, если вдруг не хватит наполнения на 4 недели обслуживания.

Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:

  • ВСЕ ВМЕСТЕ Перевага — 200 грн вместо 250 грн (только для новых абонентов Домашнего Интернета);
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий — 200 грн вместо 450 грн;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой — 200 грн вместо 550 грн.

В зависимости от выбранного тарифа пользователям предоставляется мобильный трафик (20-40 ГБ или безлим), от 300 до 1 200 минут на разговоры, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Если пришлось пропустить день оплаты, можно заказать трафик на следующие 7 дней с услугой "Неделя доверия" бесплатно.

Акционные тарифы Vodafone

Оператор предлагает клиентам подключить один из тарифов линейки "3 в 1" и пользоваться услугами связи два месяца без необходимости вносить средства. Акция длится до 28 февраля 2026 года. Нулевая плата распространяется на такие пакеты услуг:

  • GigaCombo (350 грн/мес.);
  • GigaCombo + (400 грн/мес.);
  • GigaCombo Pro (425 грн/мес.);
  • GigaCombo Pro + (475 грн/мес).

"Специальное предложение действует независимо от даты подключения. Оно распространяется на остаток месяца подключения и следующий полный месяц", — уточнили на официальном сайте компании.

Бесплатное обслуживание доступно текущим абонентам Vodafone, которые хотят перейти на новый тарифный план, а также клиентам с перенесенным мобильным номером. Для новых пользователей действует специальная сниженная стоимость — 250 или 300 грн — в течение трех месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар может поднять стоимость мобильных тарифов с 1 марта 2026 года. Изменения затронут пакеты услуг "Без границ lite", "Безлим Соцсети", "ТВОЙ Любимый", "LOVE UA Базовый" и др.

Также мы писали, что абонентов lifecell предупредили о подорожании тарифов с 18 февраля 2026 года. Больше будут платить только новые абоненты за пакеты услуг "Макси" и "Мега". Цены поднимут на 50-100 грн.

Киевстар Vodafone связь услуги мобильные операторы
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
