Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы Киевстар дорожают — для кого вырастет абонплата с 1 марта

Тарифы Киевстар дорожают — для кого вырастет абонплата с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:29
Некоторые тарифы Киевстар подорожают — кто будет платить больше с 1 марта
Женщина проходит мимо магазина Киевстар. Фото: УНИАН

Мобильный оператор "Киевстар" планирует изменить стоимость некоторых тарифных планов. Повышение цен ожидается с 1 марта 2026 года. Доплата для абонентов составит от 50 до 90 гривен.

О том, каким абонентам могут повысить стоимость абонплаты с 1 марта 2026 года, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Техническое сообщество рынка телекоммуникаций Украины "MZU — Мобильная Связь Украины".

Реклама
Читайте также:

Кому придется платить больше за мобильную связь с 1 марта 2026 года

Отмечается, что изменения будут касаться только архивных тарифов — то есть тех, которые уже недоступны для подключения новых пользователей. По предварительной информации, подорожание коснется таких тарифных планов:

  • "Вкусный";
  • "Без границ lite";
  • "ТВОЙ Любимый";
  • "LOVE UA Базовый";
  • "Безлим Соцсети";
  • "Киевстар Комфорт 2018";
  • "LOVE UA Свобода / Свобода 2022".

Вместе с ростом абонплаты оператор обещает увеличить количество гигабайтов для пользования в роуминге в рамках опции Roam Like At Home.

Подробную информацию об изменениях каждый абонент получит персонально — через SMS. Рассылку сообщений "Киевстар" планирует начать уже на этой неделе.

Сколько стоят красивые номера от "Киевстар"

Оператор также продлил акцию на так называемые золотые или красивые номера — комбинации цифр, которые можно выбрать самостоятельно. Акция будет действовать до 28 февраля 2026 года.

Абоненты подписки и контракта могут приобрести номер со скидкой около 35% — за 400 гривен вместо стандартных 600 грн.

Пользователи предоплаты могут заказать номер онлайн или в фирменных магазинах "Киевстар". Контрактным абонентам для подключения "Идеального номера" нужно обратиться непосредственно в салон оператора.

В то же время в компании обращают внимание, что условия акции несколько изменились. В начале 2026 года простые номера стоили 350 грн, поэтому сейчас реальная выгода для клиентов стала меньше — акционная цена осталась, но размер скидки сократился.

Ранее мы писали, что в Украине мобильная связь не становится дешевле, поэтому люди ищут самые выгодные тарифы у известных операторов. Для пенсионеров обычно важна низкая цена, немного интернета и много минут для звонков.

Также мы рассказывали, что украинские мобильные операторы имеют тарифы на любой бюджет. Мы выяснили, что входит в самые дорогие пакеты от Киевстара, Vodafone и lifecell, а также сравнили, какой из них выгоднее по состоянию на февраль 2026 года.

тарифы деньги Киевстар мобильные операторы стоимость
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации