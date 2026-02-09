Некоторые тарифы Киевстар подорожают — кто будет платить больше с 1 марта

Женщина проходит мимо магазина Киевстар. Фото: УНИАН

Мобильный оператор "Киевстар" планирует изменить стоимость некоторых тарифных планов. Повышение цен ожидается с 1 марта 2026 года. Доплата для абонентов составит от 50 до 90 гривен.

О том, каким абонентам могут повысить стоимость абонплаты с 1 марта 2026 года, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Техническое сообщество рынка телекоммуникаций Украины "MZU — Мобильная Связь Украины".

Кому придется платить больше за мобильную связь с 1 марта 2026 года

Отмечается, что изменения будут касаться только архивных тарифов — то есть тех, которые уже недоступны для подключения новых пользователей. По предварительной информации, подорожание коснется таких тарифных планов:

"Вкусный";

"Без границ lite";

"ТВОЙ Любимый";

"LOVE UA Базовый";

"Безлим Соцсети";

"Киевстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Свобода / Свобода 2022".

Вместе с ростом абонплаты оператор обещает увеличить количество гигабайтов для пользования в роуминге в рамках опции Roam Like At Home.

Подробную информацию об изменениях каждый абонент получит персонально — через SMS. Рассылку сообщений "Киевстар" планирует начать уже на этой неделе.

Сколько стоят красивые номера от "Киевстар"

Оператор также продлил акцию на так называемые золотые или красивые номера — комбинации цифр, которые можно выбрать самостоятельно. Акция будет действовать до 28 февраля 2026 года.

Абоненты подписки и контракта могут приобрести номер со скидкой около 35% — за 400 гривен вместо стандартных 600 грн.

Пользователи предоплаты могут заказать номер онлайн или в фирменных магазинах "Киевстар". Контрактным абонентам для подключения "Идеального номера" нужно обратиться непосредственно в салон оператора.

В то же время в компании обращают внимание, что условия акции несколько изменились. В начале 2026 года простые номера стоили 350 грн, поэтому сейчас реальная выгода для клиентов стала меньше — акционная цена осталась, но размер скидки сократился.

