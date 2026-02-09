Відео
Тарифи Київстар дорожчають — для кого зросте абонплата з 1 березня

Тарифи Київстар дорожчають — для кого зросте абонплата з 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 11:29
Деякі тарифи Київстар подорожчають — хто платитиме більше з 1 березня
Жінка проходить повз магазин Київстар. Фото: УНІАН

Мобільний оператор "Київстар" планує змінити вартість деяких тарифних планів. Підвищення цін очікується з 1 березня 2026 року. Доплата для абонентів становитиме від 50 до 90 гривень.

Про те, яким абонентам можуть підвищити вартість абонплати з 1 березня 2026 року, повідомляє редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Технічну спільноту ринку телекомунікацій України "MZU — Мобільний Зв’язок України"

Читайте також:

Кому доведеться платити більше за мобільний зв'язок з 1 березня 2026 року

Зазначається, що зміни стосуватимуться лише архівних тарифів — тобто тих, які вже недоступні для підключення нових користувачів. За попередньою інформацією, подорожчання торкнеться таких тарифних планів:

  • "Смачний";
  • "Без меж lite";
  • "ТВІЙ Улюблений";
  • "LOVE UA Базовий";
  • "Безлім Соцмережі";
  • "Київстар Комфорт 2018";
  • "LOVE UA Свобода / Свобода 2022".

Разом зі зростанням абонплати оператор обіцяє збільшити кількість гігабайтів для користування у роумінгу в межах опції Roam Like At Home.

Детальну інформацію про зміни кожен абонент отримає персонально — через SMS. Розсилку повідомлень "Київстар" планує розпочати вже цього тижня.

Скільки коштують красиві номери від "Київстар"

Оператор також продовжив акцію на так звані золоті або красиві номери — комбінації цифр, які можна обрати самостійно. Акція діятиме до 28 лютого 2026 року.

Абоненти передплати та контракту можуть придбати номер зі знижкою близько 35% — за 400 гривень замість стандартних 600 грн.

Користувачі передплати можуть замовити номер онлайн або у фірмових магазинах "Київстар". Контрактним абонентам для підключення "Ідеального номера" потрібно звернутися безпосередньо до салону оператора.

Водночас у компанії звертають увагу, що умови акції дещо змінилися. На початку 2026 року прості номери коштували 350 грн, тому зараз реальна вигода для клієнтів стала меншою — акційна ціна залишилась, але розмір знижки скоротився.

Раніше ми писали, що в Україні мобільний зв’язок не стає дешевшим, тому люди шукають найвигідніші тарифи у відомих операторів. Для пенсіонерів зазвичай важлива низька ціна, небагато інтернету та багато хвилин для дзвінків.

Також ми розповідали, що українські мобільні оператори мають тарифи на будь-який бюджет. Ми з’ясували, що входить до найдорожчих пакетів від Київстару, Vodafone і lifecell, а також порівняли, який із них вигідніший станом на лютий 2026 року.

тарифи гроші Київстар мобільні оператори вартість
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
